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日研究稱「手機育兒」對幼童成長影響有限 但應有配套

編譯茅毅／即時報導
日本新研究認為，在同時有配套措施下，「手機育兒」 對幼童成長發育影響有限。（美聯社）
日本新研究認為，在同時有配套措施下，「手機育兒」 對幼童成長發育影響有限。（美聯社）

日本大阪大學和濱松醫科大學研究團隊，此前在美國專業期刊發表研究成果，2歲幼兒每天看智慧型手機和電視的時間，即使超過1小時，對他們的成長與發育，「影響也有限」。該團隊聲稱，已透過研究證實，若「每天增加30分鐘的戶外遊玩，就能夠有效降低影響」。

大人想要孩童安靜時，就給他們手機的做法，被稱為「手機育兒」，外界擔憂恐影響小孩發育。但該團隊研究人員之1的大阪大特任教授土屋賢治說，現代社會中，數位裝置的視聽難以避免，應該從中尋求折衷之道。

該團隊將每日觀看電視、智慧型手機、電玩等裝置畫面的時間，做為該研究中的「數位視聽時間」，分析截至去年調查的885名兒童歷史數據。該研究的受試兒童平均視聽時間為2.6小時。

2歲時，數位視聽逾1小時的兒童到4歲時，他們從事問候和道歉等的「社會功能」並未有所影響，惟發表意見、理解其他人話語含意的「溝通功能」與整理收拾、幫忙等「日常生活功能」則略有下降。

另外，2歲8個月時，每周同時從事至少6天、每天半小時以上戶外遊樂活動的兒童，其日常生活功能因數位裝置而受到的影響大幅降低，但對其溝通功能的影響仍未減輕。

根據世衛組織（WHO）建議，2歲兒童看電視或智慧型手機的時間，應控制在1小時以內。

智慧型手機 世衛 日本

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