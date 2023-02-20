報導示威遭恐嚇 「伊朗國際」遷出英國

總部位於倫敦的媒體公司Volant Media旗下波斯語新聞頻道「伊朗 國際」（Iran International）電視台18日說，由於來自伊朗的威脅激增，已依英國 警方建議，關閉倫敦攝影 棚。該機構在倫敦的業務會搬往美國華盛頓運作。

中央社引述法新社報導，「伊朗國際」電視台持續廣泛報導5個月以來在伊朗各地爆發的反政府示威活動。「伊朗國際」表示，台內有兩名資深記者因他們的報導遭受死亡威脅。

「伊朗國際」電視台總經理艾納雅（Mahmood Enayat）表示，「我不敢相信會演變成這個地步」。他說，「伊朗國際」位於華盛頓的辦公室仍持續進行24小時播放。

艾納雅表示：「一個外國國家對英國領土上的英國公眾造成如此重大的威脅，導致我們必須搬遷。讓我們說明白一點，這不僅是對我們電視台的威脅，也是對廣大英國公眾的威脅，更是對英國一直珍視的主權、安全和言論自由價值觀的攻擊。」

「伊朗國際」電視台指出，30歲的奧地利公民多夫塔夫（Magomed-Husejn Dovtaev）11日被捕後，電視台做出這個決定。

警方表示，多夫塔夫13日被控「蒐集可能對犯下、或準備犯下恐怖行為者有用的資訊」。「伊朗國際」表示，多夫塔夫先前一直在電視台外部拍照和攝影。

都會區警察局指出，多夫塔夫雖已落網，「我們仍非常擔心在這家公司上班的人員安全，因此提出更進一步的建議。這家公司現已搬遷」。

「伊朗國際」在倫敦聘僱約100名新聞人員，電視台發言人表示，這些人現在將全數居家上班。