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取死屍體內醫材給活人 羅馬尼亞醫師7年非法手術238次

編譯中心／綜合19日電
羅馬尼亞數名醫師涉嫌從死去病患遺體內取出的植入醫療裝置，再植入到活的病患身上。圖為心 律調節器示意圖。（路透）
羅馬尼亞數名醫師涉嫌從死去病患遺體內取出的植入醫療裝置，再植入到活的病患身上。圖為心 律調節器示意圖。（路透）

英國衛報報導，羅馬尼亞檢察官指出，5名醫生涉嫌從死去病患遺體內取出植入的醫療裝置，再植入到活的病患身上，正面臨刑事調查。一名涉案醫生已被拘留。

檢察官指控，一名在東部城市雅西(Iași)一家醫院任職的醫師，2017年起的7年內非法使用從死去病患體內取出，或來路不明的植入裝置進行了238次手術，讓他的病患受到嚴重併發症或死亡風險。這名醫師已因濫用職權和收賄罪遭到拘禁。

檢察官說，這名醫師為主謀，另外四名醫師交給他從病患遺體內取出的心臟植入裝置，他們並未經過病患本人或家屬允許。

聲明說，「這名醫師建議的大部分植入手術沒有必要，而且基於假診斷或之前處方藥引起的症狀」。

羅馬尼亞醫療體系是歐盟中最落後的國家之一，以貪腐、缺乏效率和政治化聞名，過去30年只建了一家醫院，醫療支出在歐盟墊底，成千上萬的醫師和護理人員移民到國外。

另據路透報導，羅馬尼亞的醫療保健資源投放在歐盟成員國之中屬最低。美國國際貿易局（ITA）數據顯示，羅馬尼亞2021年醫療保健支出167億美元，即人均872.3美元，是歐盟人均最低國家之一。ITA指羅馬尼亞曾嘗試促進基層醫療服務，但投放於基層和門診的醫療支出在歐盟中排名倒數第二。

歐盟 檢察官 手術

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