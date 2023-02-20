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全球首本 南韓AI生成書 ChatGPT七小時寫135頁

編譯中心／綜合19日電
南韓出版商Snowfox Books即將發行第一本完全由ChatGPT撰文的書籍。（路透）
南韓出版商Snowfox Books即將發行第一本完全由ChatGPT撰文的書籍。（路透）

人工智慧（AI）聊天機器人ChatGPT推出將近三個月，已在各領域和學術界引發混亂。現在，這套由OpenAI開發的工具也滲入圖書出版界，南韓出版商Snowfox Books即將發行第一本完全由ChatGPT撰文、AI翻譯、校對及添加插圖的書，成為全球首本完全交由AI軟體生成的書籍。整個出版流程可在一周內完成。

南韓經濟日報報導，這本名為「找到人生目標的45種方法」（45 Ways to Find the Purpose of Life，暫譯）的新書，預計2月22日上架，這本書的主題取自Snowfox Books執行長Seo Jin的想法，其他所有出版流程全由AI接手。

Snowfox Books表示，ChatGPT花了七個小時完成所需的資料研究並以英文寫出135頁的內文，然後由南韓科技巨頭Naver的翻譯軟體Papago接手，花兩個小時翻譯成韓文。接下來由釜山大學AI實驗室和南韓新創Nara Info Tech共同開發的AI韓語檢查工具，協助校對與糾正。最終由美國AI影像生成公司Shutterstock AI完成本書封面設計與插圖。

Seo Jin說：「這是首次由AI處理書籍的完整出版流程，身為出版商，我對於『如果AI進一步發展，出版商將會面臨什麼？』非常好奇。」

ChatGPT是一種AI語言模型，透過大量數據進行學習，能夠理解和回應各式各樣的主題和提示，生成類似人類所回應的文本。對作家而言，這意味著他們可以使用ChatGPT產生構想、擬定大綱甚至加快寫稿速度。

不過，分析師說，這類行動可能侵犯版權，也會引發AI生成內容產生的獲利歸屬爭議。一位南韓出版公司的總編輯表示， ChatGPT等AI作家很快將成為圖書出版市場的主要參與者，但必須先解決版權等敏感的法律問題。

南韓出版商協會執行長Park Yong-soo說：「政府現在該認真制定針對AI軟體道德和能力方面的法律及規範。」

AI 南韓 ChatGPT

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