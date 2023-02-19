我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

慕尼黑會議美中吵一整天 布林肯訪華行是否重啟沒下文

力圖自衛 舞星案後華人申請隱蔽持槍證日增

北韓射彈 日媒：日美戰機轟炸機擬聯合訓練反制

中央社／東京19日綜合外電報導
朝鮮政府提供一張照片，顯示2月18日在朝鮮平壤的平壤國際機場試射 Hwasong-15 洲際彈道導彈的情況。（美聯社）
朝鮮政府提供一張照片，顯示2月18日在朝鮮平壤的平壤國際機場試射 Hwasong-15 洲際彈道導彈的情況。（美聯社）

日本富士新聞網今天報導，作為對北韓試射洲際彈道飛彈（ICBM）等級飛彈的「對抗措施」，日美正協調最快今天實施日本自衛隊戰機與美軍轟炸機的聯合訓練。

北韓今天表示，北韓在前一天的「突發試射演習」中測試了一枚火星-15（Hwasong-15）洲際彈道飛彈，證明北韓已準備好對敵對勢力進行「機動且強大的反擊」。

富士新聞網從不只一名相關人士獲知，日美政府正協調由航空自衛隊戰機與美軍轟炸機進行聯合訓練，會在確認氣象條件的同時，預料最快今天下午在日本附近空域實施。

北韓為了讓2月18日試射的彈道飛彈難以被攔截，採用較一般發射角度更高的「高飛軌道」（lofted trajectory），最後落在北海道渡島大島西方約200公里的日本專屬經濟區（EEZ）內。

日本防衛大臣濱田靖一談到北韓這枚彈道飛彈的性能時說，研判最大射程可能超過1萬4000公里，「美國全境都在其射程內」，特別威脅到日本與美國的和平與安全。

北韓2022年11月試射彈道飛彈後，日美曾在日本九州西方空域舉行聯合訓練反制，當時航空自衛隊出動F-2戰機、美軍派出B-1B轟炸機及F-16戰機參加。

北韓 日本 彈道飛彈

上一則

壽司郎事件翻版 日本神座拉麵免洗筷遭噁舔後放回

下一則

馬克宏盼俄國在烏克蘭戰爭中被打敗 而非遭摧毀

延伸閱讀

北韓射ICBM級飛彈 射程可涵蓋全美

北韓射ICBM級飛彈 射程可涵蓋全美
強化嚇阻力 北韓證實試射火星-15洲際彈道飛彈

強化嚇阻力 北韓證實試射火星-15洲際彈道飛彈
北韓疑試射洲際彈道飛彈 落入日本專屬經濟區

北韓疑試射洲際彈道飛彈 落入日本專屬經濟區
NHK：北韓試射疑為彈道飛彈物體 日方持續關注後續影響

NHK：北韓試射疑為彈道飛彈物體 日方持續關注後續影響

熱門新聞

示意圖。(取材自ingimage）

親密連結太激烈 女下體撕裂8公分 醫痛心：看到腸子了

2023-02-11 20:53
加拿大總理杜魯多11日下令擊落一個侵犯加國領空的不明物體，一架美國戰機將其擊落。（路透）

加拿大也出現高空不明物體 杜魯多下令 美國F-22戰機將其擊落

2023-02-11 19:00
土耳其男子漢瑟緊牽被埋在瓦礫堆中的15歲亡女。(Getty Images)

緊握亡女手照片傳全球 獨活土耳其父曝讓記者拍照原因

2023-02-12 09:40
土耳其震災災民向土國媒體指控，一批中國官方媒體記者試圖以現金賄賂災民，要求對方指控土耳其政府救災不力，並引導受訪災民稱讚中國救援隊。（路透）

要求災民「批土政府、讚中搜救隊」…中國官媒試圖賄賂災民引眾怒

2023-02-12 07:10
高通膨引發生活成本危機，多數人都不得不縮衣節食，而18至29歲的英國年輕人比55歲以上的中老年人更節省。 美聯社

英國物價高漲 最省吃儉用的不是中老年人 而是這群人

2023-02-11 13:56
普立茲獎得主、美國傳奇調查記者赫希。（路透資料照片）

北溪管線被炸新聞不難找 調查記者：主流媒體在政府內似乎沒人

2023-02-14 10:22

超人氣

更多 >
98歲前總統卡特 轉入安寧照護

98歲前總統卡特 轉入安寧照護
舞星倖存者還原現場／槍響瞬間魂魄散 英雄肉身擋子彈

舞星倖存者還原現場／槍響瞬間魂魄散 英雄肉身擋子彈
FBI在賓州挖到「黃金儲藏室」不說？ 尋寶家控掩蓋真相

FBI在賓州挖到「黃金儲藏室」不說？ 尋寶家控掩蓋真相
4華人暗網販毒 全美已賣上萬包 加密貨幣洗錢720萬

4華人暗網販毒 全美已賣上萬包 加密貨幣洗錢720萬
談氣球事件 王毅：美國連巧取都沒有 只剩豪奪

談氣球事件 王毅：美國連巧取都沒有 只剩豪奪