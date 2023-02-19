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加拿大機場虧損嚴重 漲設施費 旅客埋單

編譯中心／綜合18日電
多倫多皮爾遜國際機場內旅客等候辦理登機手續的資料照片。（路透）
多倫多皮爾遜國際機場內旅客等候辦理登機手續的資料照片。（路透）

加拿大各城市的機場在新冠大流行期間客流量急跌，導致虧損嚴重。隨著疫後旅行逐步回復正常，有機場試圖提高旅客費用，以彌補過去的部分損失。

加拿大都市網報導，全國最大機場多倫多皮爾遜國際機場（YYZ）早於1月1日，把對離境旅客收取的機場改善費從30元提高到35元。緬省大學應鏈管理教授普倫蒂斯（Barry Prentice）表示，機場希望從旅客身上獲得更多利益，「他們要麼向航空公司收費，要麼向旅客收費，最終其實都是旅客承擔。」

所謂的機場改善費或乘客設施費，將被用作機場為升級、維護和員工工資等開支。普倫蒂斯說，「其中一些費用實際上是用來償還債務，因為機場實際上每年都必須向聯邦政府支付相當數量的租金。」

多倫多皮爾遜國際機場除了向離境旅客加收費用外，轉機旅客的費用從6元升至7元；沙省雷吉納（Regina）國際機場將於4月1日上調旅客費用，任何從該機場起飛的旅客，都須支付30元的旅客設施費，高於現時的20元。

另外，亞省麥克默里堡國際機場（Fort McMurray）正在審查其機場改善費，因為該機場的改善費全國最高，每個旅客須支付40元。

加拿大三大機場在大流行期間虧損嚴重，多倫多機場在2020年和2021年虧損7.34億加元（下同，約5.44億美元），其債務增加8億元，達72億元；溫哥華虧損5.76億元，債務增加5億多元，達18億元，魁省滿地可機場致債務增加8億元，達30億元。

普倫蒂斯無奈地說，「我們別無選擇，要麼你要飛到當地的機場，要麼你要開車很遠才能到達下一個機場，所以我們只能付錢。」

機場 加拿大 租金

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