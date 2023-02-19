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北韓射ICBM級飛彈 射程可涵蓋全美

編譯中心／綜合18日電
南韓聯合參謀本部表示，軍方探測到北韓在18日下午5時22分左右，疑似從平壤順安一帶向朝鮮東部發射一枚洲際彈道飛彈（ICBM）。圖為南韓首爾車站電視牆18日播放北韓發射飛彈的新聞。（美聯社）
南韓聯合參謀本部表示，軍方探測到北韓在18日下午5時22分左右，疑似從平壤順安一帶向朝鮮東部發射一枚洲際彈道飛彈（ICBM）。圖為南韓首爾車站電視牆18日播放北韓發射飛彈的新聞。（美聯社）

北韓18日朝東方發射的洲際彈道飛彈（ICBM）級飛彈，落在日本專屬經濟區，飛行距離900公里。日本防衛大臣濱田靖一表示，此種飛彈射程可涵蓋美國全境。美國白宮發出聲明強烈譴責北韓說，此舉違反聯合國安理會決議，徒然加劇東亞地區緊張局勢。

日本防衛省研判這枚飛彈最高高度約5700公里，飛行距離約900公里，是以較通常角度更高的「高飛軌道」（lofted trajectory）進行試射的。

朝日新聞報導，濱田對媒體表示，如果根據彈道飛彈的飛行軌道計算的話，依彈頭重量不同而定，射程可能逾1萬4000公里，涵蓋美國全境。

日本讀賣新聞報導，日本政府在首相官邸（行政中心）召開國家安全保障會議（NSC）4大臣會議，討論如何因應北韓發射飛彈。會後，日本首相岸田文雄對媒體說：「這次北韓發射彈道飛彈是對全體國際社會升高挑釁的暴舉，已提出嚴正的抗議。」

有關北韓發射彈道飛彈的意圖，韓聯社報導，分析稱北韓這次試射可能是抗議美韓將於22日在美國華府五角大廈舉行的「延伸威懾手段運用演習」、定於下月中旬舉行的「自由護盾」聯合軍演，以及美國近日針對北韓問題召集聯合國安理會會議。日本共同社報導，北韓外務省17日發表談話警告稱，若美韓舉行軍演，「將採取史無前例的強硬應對措施」。

北韓本月8日舉行建軍75週年閱兵式，當中展示了洲際彈道飛彈「火星-17」（推估射程逾1萬5000公里）、固體燃料型新型洲際彈道飛彈等共數十枚，展現對美國本土的攻擊力正在提升。

日本放送協會（NHK）報導，在北韓彈道飛彈落在北海道西方的日本海的幾乎同時刻，NHK設於北海道函館放送局的攝影機捕捉到類似火球的物體落下的影像，目前尚未釐清是否就是北韓的飛彈。

北韓 日本 彈道飛彈

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