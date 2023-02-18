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日本新主力火箭H3首飛失敗 疑輔助火箭未點火

編譯中心／綜合17日電
日本新一代火箭H3一號機首度發射升空，疑似因2枚固體火箭推進器未點火而中止。（美聯社）
日本新一代火箭H3一號機首度發射升空，疑似因2枚固體火箭推進器未點火而中止。（美聯社）

日本最新主力火箭H3一號機原訂17日上午從鹿兒島縣種子島太空中心發射升空，但失敗。日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）初步研判是輔助火箭未點火。

NHK報導，H3一號機原訂日本時間17日上午10時37分從種子島太空中心發射升空，但火箭的發射台冒起白煙後，H3一號機機體卻未發射升空。JAXA表示，看起來是主引擎已點火，但輔助火箭未點火，目前正在調查原因。

H3是日本現今主力火箭H2A的後繼機種，由JAXA與日本三菱重工業耗資逾2000億日圓（約14.8億美元）聯手開發。原訂15日上午在種子島太空中心發射，但JAXA於14日預測當天風力過強，氣象條件無法滿足發射所需，所以延至17日上午10時37分發射。

H3是日本時隔約30年開發的大型火箭，運載重量提升到H2A的約1.3倍，並節省約半數發射成本，從9年前著手開發。原本的計畫是H3火箭一號機搭載地球觀測衛星「大地3號」（Daichi 3）升空。

對於此次發射失敗的原因，JAXA名譽教授的川泰宣指出，「能夠想到兩種可能，一是主引擎方面的故障導致（點火）指令未發出，二是指令發出後，但固體火箭助推器未能啟動並點火。」的川泰宣認為，對發動機「LE9」的調查可能需要時間。

H3火箭的首飛失敗，是近半年來日本航天火箭再次失利。去年10月12日，小型火箭Epsilon 6號機在鹿兒島縣內之浦航天中心發射，但在上升過程中發生故障，日本下達自毀指令；此次是日本自2013年發射Epsilon 1號機以來，第一次發射失敗。

日本原想借助H3火箭，從SpaceX等競爭對手中分一杯羹，並打算增加國內外的商業衛星發射訂單。如今H3首戰折戟，對於未來日本開拓商業衛星發射市場恐構成影響。

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