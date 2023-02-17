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慕尼黑安全會議 英相擬籲北約提供烏克蘭安全保障

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慕尼黑安全會議 英相擬籲北約提供烏克蘭安全保障

中央社／倫敦17日專電
英國首相蘇納克（右）18日擬在慕尼黑安全會議呼籲北約提供烏克蘭安全保障。圖為烏克蘭總統澤倫斯基（左）8日閃電訪英時，蘇納克陪同視察在英國境內受訓的烏克蘭武裝部隊，包括未來將操作主戰坦克「挑戰者2型」的人員。（英國首相府提供）
英國首相蘇納克（右）18日擬在慕尼黑安全會議呼籲北約提供烏克蘭安全保障。圖為烏克蘭總統澤倫斯基（左）8日閃電訪英時，蘇納克陪同視察在英國境內受訓的烏克蘭武裝部隊，包括未來將操作主戰坦克「挑戰者2型」的人員。（英國首相府提供）

英國首相蘇納克18日將出席慕尼黑安全會議。首相府今天預告，蘇納克將呼籲藉由商定新的北約規章，提供烏克蘭長期安全保障、保衛烏克蘭免於遭受俄羅斯周而復始的威脅。

此外，他將敦促各國提供符合北大西洋公約組織（NATO）標準、先進的防衛能力，以利烏克蘭應對未來各項挑戰。

國際重量級安全論壇慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）17至19日舉行。除了發表演說，蘇納克（Rishi Sunak）規劃與部分國家領導人會晤。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）8日閃電訪問英國，期間英方宣布將訓練烏軍飛官操作北約規格先進戰機、提供烏方具「較長程」打擊力的武器；英、烏雙方並簽署「團結聲明」，英國表達支持烏克蘭成為NATO成員、將致力加速促進烏軍北約化。

蘇納克當時也提到，英國正努力縮短交運對烏軍援的時間，力求軍備能在數週、甚至數天內抵達前線，而不是耗費數月或數年。

首相府今天表示，蘇納克將在慕尼黑呼籲各國加大援烏力道，並將以英國為例，指出英國過去幾週新承諾的對烏軍援包括主戰坦克（MTB）、先進防空系統、較長程飛彈，以及由陸戰擴展至空戰的軍事訓練計畫，並敦促各國加快行動速度。

除了尋求儘快讓烏克蘭在戰場上獲得明確的軍事勝利，首相府提到，蘇納克將呼籲透過強化國際法、建立新的多邊架構等政治手段，推動確保烏克蘭的長期安全、防止俄羅斯一再威脅烏克蘭。蘇納克將強調，這不僅是為了保衛烏克蘭，更是為了保衛整個歐洲的安全以及全球安全秩序。

俄羅斯去年2月全面侵略烏克蘭，24日將滿一年。英國政府近日宣布，倫敦時間24日早上11時全國將靜默一分鐘，以傳達對烏克蘭戰鬥精神和勇氣的敬意，以及英國對烏克蘭堅定不移的支持。

根據首相府的資料，在英國境內執行的烏克蘭飛官訓練計畫將在春天開始；操作英國援烏主戰坦克「挑戰者2型」（Challenger 2）的培訓計畫則已於1月底展開，坦克預計不晚於3月運抵。

烏克蘭 英國 俄羅斯

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