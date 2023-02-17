方濟各：教宗終身制 辭職不應成風氣

教宗方濟各。（路透）

天主教教宗方濟各 （Pope Francis）近日透露，教宗辭職的少數案例不應成為羅馬天主教會的「風氣」，而是只有在真正特殊的情況下才會發生。

路透報導，方濟各日前訪問剛果民主共和國被問及他可能辭職的相關媒體報導，結果他再度重申去年12月告訴一間西班牙報社的說法，稱他2013年被選為教宗後，就簽署一份辭呈，以備有朝一日因罹患重疾或永久性健康問題而不能視事時提出。

方濟各強調，儘管如此，「這絕非意味教宗退休應該成為一種『風氣』（fashion）或常態」。「我相信教宗職責應該是終身制，我看不出有什麼理由不應該這樣…歷史傳統很重要。如果我們聽信八卦傳聞，那麼我們就得每六個月更換一位教宗。」

上述言論是方濟各在剛果與其他耶穌會會士私下交談時所發表，跟他先前的言論有所不同。他先前曾說，更長預期壽命和醫療水準提高可以使榮休教宗成為教會中的制度。

這些言論出自義大利 「新聞報」（La Stampa）所刊登、耶穌會神父習安東（Antonio Spadaro SJ）撰寫的一篇文章。習安東經常參加會議後，在教宗允許的情況下發表相關紀錄。

2013年，時任教宗本篤十六世（Benedict XVI）以身體和精神的健康狀況不佳為由，成為600年來首位榮休教宗。根據本篤十六世的親信說法，直到他去年12月31日辭世的數天前，依然神志清明。