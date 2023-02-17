朴槿惠之後 南韓時隔6年再稱北韓「敵人」

南韓京畿道坡州市兩韓邊界的北韓哨所（圖上）和南韓哨所（圖下）。（美聯社）

南韓 國防部16日發布「2022國防白皮書」，相隔六年，又將北韓 稱為「敵人」。根據2022年版的評估，平壤現有約70公斤的鈽，比2021年版的評估增加20公斤，而製造一枚核彈需約六公斤的鈽，亦即共可製造至少11枚。該白皮書還指北韓常備兵力是南韓的2.5倍。

自1950－1953年韓戰以停戰協定而非和平條約結束至今，嚴格說來，兩韓 仍處於交戰狀態。同時在2019年的罕見外交努力落空後，隨著北韓領導人金正恩加緊發展軍力，兩韓之間的談判陷入停頓。

南韓政府自1967年起發布國防白皮書，2022年版是第25次，也是總統尹錫悅去年5月就任後首次。該白皮書具南韓官方文件地位，上次載明北韓為敵已是保守派前總統朴槿惠任內。白皮書寫明，北韓執政黨「朝鮮勞動黨」去年12月在其第八屆六中全會時，界定南韓為「明確的敵人」，因此首爾亦把不放棄核武又不斷施加軍事威脅的北韓當作敵人。

南韓國防部對此說明，這是綜合考量後所做的決定。該部說，2022年版強調韓軍的「以實力確保和平」基調，反映出尹錫悅政府奉行的「韓版印太戰略」、「強化美韓同盟」和「促進美日韓三方安全合作」等政策基調。「日韓兩國共享價值」的措詞，亦睽違六年再次出現。

北韓1994年威脅將首爾「化成火海」後，南韓1995年發布的國防白皮書首度載明北韓為其「主要敵人」。隨著金大中及同屬進步派的前南韓總統盧武鉉先後於2000和2007年，在平壤與北韓領袖金正日舉行兩韓高峰會後，緊張舒緩，南韓2004年版國防白皮書就改稱北韓為「直接的軍事威脅」。

但在2010年3月南韓海軍「天安艦」疑似遭北韓攻擊後沉沒，以及同年11月兩韓在南韓延坪島爆發砲戰後，保守派前總統李明博任內發布的2010年國防白皮書就重新稱北韓為「敵人」，直到朴槿惠時期。

新版白皮書還提到，南韓現役兵員約50萬人，比兩年前減少15萬5000人，反觀北韓達128萬人。

另外，就在北韓經濟和糧食形勢引發疑慮之際，北韓中央通信社（KCNA）報導，領導人金正恩16日在平壤為大型溫室計畫和有1萬套公寓的開發案主持破土典禮。

另據南韓《中央日報》報導，南韓統一部長權寧世表示，據他獲悉的情報，金正恩有一個年紀比金主愛大的兒子。