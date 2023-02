逆轉14年政策 首爾將取消女性專用停車格 挨批反女權政策最新例證

BBC報導,南韓 首都首爾14年前引入了女性專用停車格以保護女性,但市府官員現在表示,這樣的停車格再也沒有必要性,將予以取消及改成家庭停車格。批評人士認為,此舉就是南韓反女權主義政策的最新例證。

根據報導,經歷地下停車場發生一連串的暴力犯罪 後,既是首都、也是最大城市的首爾於2009年發起了女性專用停車格,規定超過30個停車格的停車場必須將10%分配給女性。16640個公共停車格中,不到2000個獲保留給女性,位置則往往靠近建築物的入口,這樣女性就不必摸黑走過地下室。

Seoul is removing its women-only parking spaces - which were introduced to keep women safe after a spate of carpark attacks.



They're being converted into family spaces. Critics say this is another example of South Korea's anti-feminist policies.https://t.co/Zscnqdex2S