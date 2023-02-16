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逆轉14年政策 首爾將取消女性專用停車格 挨批反女權政策最新例證

編譯周辰陽／即時報導
南韓首都首爾2019年引入了女性專用停車格，市府現在決定予以取消，並改成家庭停車格。批評人士認為，此舉就是南韓反女權主義政策的最新例證。（照片翻攝：YouTube / JTBC News）
南韓首都首爾2019年引入了女性專用停車格，市府現在決定予以取消，並改成家庭停車格。批評人士認為，此舉就是南韓反女權主義政策的最新例證。（照片翻攝：YouTube / JTBC News）

BBC報導，南韓首都首爾14年前引入了女性專用停車格以保護女性，但市府官員現在表示，這樣的停車格再也沒有必要性，將予以取消及改成家庭停車格。批評人士認為，此舉就是南韓反女權主義政策的最新例證。

根據報導，經歷地下停車場發生一連串的暴力犯罪後，既是首都、也是最大城市的首爾於2009年發起了女性專用停車格，規定超過30個停車格的停車場必須將10%分配給女性。16640個公共停車格中，不到2000個獲保留給女性，位置則往往靠近建築物的入口，這樣女性就不必摸黑走過地下室。

雖然2021年的政府數據顯示，在首爾停車場犯下的暴力犯罪中，超過3分之2是性犯罪，包括強暴、性侵與騷擾，但當初引入女性專用停車格的首爾市長吳世勳扭轉了自己的政策，稱現在是時候「考慮家庭」了。新的家庭停車格將提供給懷孕女性或帶小孩出行的人，市議會則確認不符合這些標準的女性將不准使用。

報導稱，市政府計畫在3月底開始改變停車格，但這樣的舉動加劇批評人士所稱的反女權主義文化。該現象在過去幾年成了南韓政治的特徵，當地男性日趨認為旨在有利於女性的政策是歧視。尹錫悅總統上任後，南韓政府就從學校的道德課程刪去了「性別平等」一詞，並試圖關閉性別平等部。

南韓婦女協會的吳京珍（Oh Kyung-jin，音譯）對這些停車格被塗銷感到失望，但是更關心大趨勢。她說，「政府正試著推動反女權主義政策，而我們現在可以見到這些倒退政策滲透到地方政府」。

影片來源：YouTube

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