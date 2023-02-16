我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

LA華埠中餐館收1.3萬瓦斯帳單 老闆震驚萌生退意

金山日落區爆炸1死1傷 原是家庭毒品「作坊」

日本1月迎150萬外國客 韓居冠 美排第4

編譯中心／綜合15日電
1月訪日外國旅客推估有近150萬人，韓國以逾56萬人居冠，美國以8萬8100人排第4名。（歐新社）
1月訪日外國旅客推估有近150萬人，韓國以逾56萬人居冠，美國以8萬8100人排第4名。（歐新社）

日本政府觀光局（JNTO）15日公布今年1月訪日外國旅客數推估149萬7300人，其中韓國以逾56萬人居各國之冠、台灣則以近26萬人次之，香港排名第3，美國排第4名。

日本讀賣新聞報導，今年1月訪日外國旅客數較前一個月成長9.2%，更是2022年1月人數的近84倍之多；若跟COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前的2019年1月相比，則恢復到55.7%。

亞洲地區除了中國外，可以看到來自各國的訪日旅客持續增加。

從國家或地區來看，今年1月訪日旅客以韓國的56萬5200人居冠，占整體約37.7%之多；台灣以25萬9300人次之、香港以15萬1900人排名第3、美國以8萬8100人排第4名、泰國以6萬3400人居第5位。

跟2019年1月相比，台灣今年1月訪日旅客數已恢復到約66.9%水準；香港更是已恢復到98.4%；韓國恢復到72.5%。受到各國陸續恢復往返日本各地直航航班等影響，讓訪日旅客數持續呈現復甦。

另外，COVID-19疫情前在訪日旅客數居冠的中國，因為官方持續對赴日採取限制措施，加上日本方面也對中國旅客強化入境管控，造成今年1月來自中國的訪日旅客只有3萬1200人，僅約2019年1月的4.1%。

日本 香港 疫情

上一則

日寺珍藏「300年前人魚木乃伊」… 竟是假貨

下一則

研究：溫暖海水滲入南極末日冰川脆弱處 加劇消融

延伸閱讀

政務司長：香港金融中心地位堅如磐石

政務司長：香港金融中心地位堅如磐石
日本天團「嵐」第3位爸爸成員 櫻井翔宣布孩子出生

日本天團「嵐」第3位爸爸成員 櫻井翔宣布孩子出生
日本央行總裁出線秘辛 安倍派議員畫紅線 首相岸田暗中運作過關

日本央行總裁出線秘辛 安倍派議員畫紅線 首相岸田暗中運作過關
知名迴轉壽司紐約開店 法拉盛、長島今夏開幕

知名迴轉壽司紐約開店 法拉盛、長島今夏開幕

熱門新聞

示意圖。(取材自ingimage）

親密連結太激烈 女下體撕裂8公分 醫痛心：看到腸子了

2023-02-11 20:53
威廉（右）被稱等當上英國國王後，會封殺弟弟哈利一家。（路透資料照片）

威廉決心報復哈利慘了 不只梅根 連他小孩也會被封殺

2023-02-10 18:22
(取自推特)

金正恩接班人浮現？一家三口合照曝光 「她」坐C位

2023-02-09 04:54
加拿大總理杜魯多11日下令擊落一個侵犯加國領空的不明物體，一架美國戰機將其擊落。（路透）

加拿大也出現高空不明物體 杜魯多下令 美國F-22戰機將其擊落

2023-02-11 19:00
土耳其男子漢瑟緊牽被埋在瓦礫堆中的15歲亡女。(Getty Images)

緊握亡女手照片傳全球 獨活土耳其父曝讓記者拍照原因

2023-02-12 09:40
土耳其震災災民向土國媒體指控，一批中國官方媒體記者試圖以現金賄賂災民，要求對方指控土耳其政府救災不力，並引導受訪災民稱讚中國救援隊。（路透）

要求災民「批土政府、讚中搜救隊」…中國官媒試圖賄賂災民引眾怒

2023-02-12 07:10

超人氣

更多 >
誰說美國萬物齊漲？這五類人氣消費品比去年大跌價

誰說美國萬物齊漲？這五類人氣消費品比去年大跌價
獨家／二姨：劉文正沒死 他打電話給我報平安

獨家／二姨：劉文正沒死 他打電話給我報平安
一代巨星劉文正心肌梗塞過世 醫：6成男性發作前無症狀

一代巨星劉文正心肌梗塞過世 醫：6成男性發作前無症狀
騙子無處不在…認識這6種詐騙模式 預防上當

騙子無處不在…認識這6種詐騙模式 預防上當
注意…備受華人喜愛的超市Daiso 急召回大批零食

注意…備受華人喜愛的超市Daiso 急召回大批零食