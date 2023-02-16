北韓20多年來首度減少軍人配給 南韓：疑糧食危機惡化

北韓數十年來都有嚴重的糧食短缺問題，根據「東亞日報」報導，北韓20多年來首度減少軍人的糧食配給量。（Getty Images）

南韓 今天表示，北韓 的糧食危機似乎已經惡化。「東亞日報」披露，北韓20多年來首度減少軍人的糧食配給量。

路透報導，南韓統一部表示，北韓官媒本月刊出一篇報導，提到北韓勞動黨宣布2月底將召開中央委員會「緊急」會議，針對農業發展討論，等同於承認糧食嚴重短缺。統一部在聲明中說：「北韓的糧食危機似乎已經惡化。」

「東亞日報」更引述不具名的南韓高官說法報導，北韓已減少軍人的每日糧食配給量，這是2000年來首見。統一部表示，無法證實這篇報導的細節，但與其他機關正在監控情勢。

北韓官媒電視台2月9日報導的人民軍建軍75周年紀念閱兵式上，崔頭用帶領第5軍團行進。 （韓聯社）

北韓數十年來都有嚴重的糧食短缺問題，包括1990年代的饑荒，通常是因水患等天災影響農作物收成。北韓因發展核武與彈道飛彈計畫受到國際制裁，最近幾年為數不多的邊境貿易，也因防範新冠疫情實施封鎖措施實際上宣告中斷。

南韓統一部長權寧世（Kwon Young-se）表示，北韓媒體最近報導領導人金正恩 的女兒在國家機關上亮相，可能是為了在人道問題惡化時，凝聚國人的團結力並鞏固對執政家族的忠誠度。

另據韓聯社報導，北韓領導人金正恩自去年4月北韓人民革命軍（抗日游擊隊）建軍90周年閱兵式後，時隔10個月更換了3名部隊首長。

韓聯社針對北韓電視台播放的紀念閱兵式影片進行分析，認為10個正規軍團中的第1、第5和第9軍團首長被更換。去年4月的閱兵式上，第1、第5和第9軍團的首長分別為樸秀日、崔吉龍和宋永健，而在此次建軍75周年的閱兵式上分別由金成哲（上將）、崔頭用（上將）、安英煥（中將）帶領這些軍團行進。

金正恩執政後，不斷通過對軍部的大手筆人事調動，整頓軍隊綱紀，加強對軍隊的控制。不過有分析認為，此次人事調動的力度並不大，10個月來僅換3人不及以往的調動力度。

另外，與去年一樣，今年的閱兵式不見第6軍團和第11軍團的身影。據悉，第6軍團牽涉模擬軍事政變事件而被解散，第11軍團被升格為特殊作戰軍，為了不暴露隊員身分而未參與閱兵式。