我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

LA華埠中餐館收1.3萬瓦斯帳單 老闆震驚萌生退意

金山日落區爆炸1死1傷 原是家庭毒品「作坊」

泰國6月起收入境費 外國旅客搭機每人得繳近9元

編譯中心／綜合15日電
圖為遊客1月18日穿著泰國傳統服飾，在曼谷知名景點黎明寺前自拍。（路透）
圖為遊客1月18日穿著泰國傳統服飾，在曼谷知名景點黎明寺前自拍。（路透）

在旅遊需求回溫之際，泰國政府已批准將對外國旅客收取新費用，預定6月1日生效，等政府公報近日內刊登後90天會生效。

日經新聞報導，6月1日起，每位搭機進入泰國的外國旅客將被收取300泰銖（約8.84美元），從陸地或搭船進入泰國者，則每人須付150泰銖（約4.3美元）。不受影響者包括2歲以下孩童、當天來回與轉機的旅客，以及持有泰國工作許可、持外交與公務護照的外國人。

這項新的入境費用與泰國數十年來隨機票費用徵收的離境稅不同；離境稅的金額因機場而異，以曼谷蘇凡納布機場（Suvarnabhumi）最高，為700泰銖。

這項入境稅計畫在泰國旅遊業的評價毀譽參半，一些業者擔心額外收費可能會勸退外國人造訪泰國，其他業者則認為這是能資助旅遊業永續成長的機會。

泰國旅遊與體育部長皮帕（Pipat Ratchakitprakarn）表示，內閣已在14日批准這項新稅，估計今年將為國庫進帳39億泰銖，將用於旅客的意外保險；旅客從2017~2019年在政府醫院使用價值3到4億泰銖的服務。若旅客在泰國身故，這項費用將匯回給遺族。

泰國去年廢止所有新冠疫情相關的入境要求，包括價值至少1萬美元的醫療險，今年希望能迎接2500萬名旅客，雖然只有2019年水準的逾五成，但卻是去年1100萬人的兩倍多。

泰國 機場 疫情

上一則

研究：溫暖海水滲入南極末日冰川脆弱處 加劇消融

下一則

5年前困洞穴獲救 泰國足球少年魂斷英國 年僅17歲

延伸閱讀

年僅17歲…2018年轟動全球泰國洞穴救援案 足球隊長傳去世

年僅17歲…2018年轟動全球泰國洞穴救援案 足球隊長傳去世
泰國將對外國旅客每人收9.3美元入境費 6月起生效

泰國將對外國旅客每人收9.3美元入境費 6月起生效
2月18日起 中國恢復核發南韓短期簽證

2月18日起 中國恢復核發南韓短期簽證
香港旅遊業人手不足 錯過3000人內地團

香港旅遊業人手不足 錯過3000人內地團

熱門新聞

示意圖。(取材自ingimage）

親密連結太激烈 女下體撕裂8公分 醫痛心：看到腸子了

2023-02-11 20:53
威廉（右）被稱等當上英國國王後，會封殺弟弟哈利一家。（路透資料照片）

威廉決心報復哈利慘了 不只梅根 連他小孩也會被封殺

2023-02-10 18:22
(取自推特)

金正恩接班人浮現？一家三口合照曝光 「她」坐C位

2023-02-09 04:54
加拿大總理杜魯多11日下令擊落一個侵犯加國領空的不明物體，一架美國戰機將其擊落。（路透）

加拿大也出現高空不明物體 杜魯多下令 美國F-22戰機將其擊落

2023-02-11 19:00
土耳其男子漢瑟緊牽被埋在瓦礫堆中的15歲亡女。(Getty Images)

緊握亡女手照片傳全球 獨活土耳其父曝讓記者拍照原因

2023-02-12 09:40
土耳其震災災民向土國媒體指控，一批中國官方媒體記者試圖以現金賄賂災民，要求對方指控土耳其政府救災不力，並引導受訪災民稱讚中國救援隊。（路透）

要求災民「批土政府、讚中搜救隊」…中國官媒試圖賄賂災民引眾怒

2023-02-12 07:10

超人氣

更多 >
誰說美國萬物齊漲？這五類人氣消費品比去年大跌價

誰說美國萬物齊漲？這五類人氣消費品比去年大跌價
獨家／二姨：劉文正沒死 他打電話給我報平安

獨家／二姨：劉文正沒死 他打電話給我報平安
一代巨星劉文正心肌梗塞過世 醫：6成男性發作前無症狀

一代巨星劉文正心肌梗塞過世 醫：6成男性發作前無症狀
騙子無處不在…認識這6種詐騙模式 預防上當

騙子無處不在…認識這6種詐騙模式 預防上當
注意…備受華人喜愛的超市Daiso 急召回大批零食

注意…備受華人喜愛的超市Daiso 急召回大批零食