5年前困洞穴獲救 泰國足球少年魂斷英國 年僅17歲

泰國北部清萊府2018年曾發生12名少年足球 隊員與教練,受困於地下洞穴18天後全員獲救的事件,不只引發全世界關注,過程還拍成了迷你影集。但根據BBC報導,12名獲救少年之一的蓬貼(Duangpetch Promthep,暫譯)15日驚傳在英國 驟逝,得年17歲。

據報導,17歲的蓬貼是這隻少年足球隊的隊長,2022年底拿到獎學金,前往英國就讀萊斯特的布魯克豪斯足球學院(Brooke House College Football Academy)。死因尚不明朗,但據報他的頭部受傷。

BREAKING: Duangpetch "Dom" Promthep, 1 of the 13 'Wild Boars" rescued from Tham Luang Cave in Chiang Rai in 2018 has died in an accident in England, said Supatpong Methigo, a monk who taught him Weds. He was on a sports scholarship. The exact cause is still not known. #Thailand pic.twitter.com/FGTQdGN6sx