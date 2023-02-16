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5年前困洞穴獲救 泰國足球少年魂斷英國 年僅17歲

編譯周辰陽／綜合15日電
泰國北部清萊府2018年曾發生12名青少年足球員與教練受困洞穴多日後全員獲救的事件，但BBC指獲救少年之一的蓬貼已在英國去世。圖為2018年時照片。（路透）
泰國北部清萊府2018年曾發生12名青少年足球員與教練受困洞穴多日後全員獲救的事件，但BBC指獲救少年之一的蓬貼已在英國去世。圖為2018年時照片。（路透）

泰國北部清萊府2018年曾發生12名少年足球隊員與教練，受困於地下洞穴18天後全員獲救的事件，不只引發全世界關注，過程還拍成了迷你影集。但根據BBC報導，12名獲救少年之一的蓬貼（Duangpetch Promthep，暫譯）15日驚傳在英國驟逝，得年17歲。

據報導，17歲的蓬貼是這隻少年足球隊的隊長，2022年底拿到獎學金，前往英國就讀萊斯特的布魯克豪斯足球學院（Brooke House College Football Academy）。死因尚不明朗，但據報他的頭部受傷。

來源：推特

泰媒「Khaosod」報導，曾指導過蓬貼的佛教僧人Supatpong  Methigo說，蓬貼的祖母每天早上都會給他布施，他正是接獲了她的告知，稱蓬貼死於一次意外。據轉述，蓬貼摔倒、頭部撞到地面，雖然進行了急救嘗試，但仍在不久後去世。

報導稱，蓬貼的母親通知了清萊府家鄉的巨蠍寺（Wat Phra That Doi Wao），亦即足球隊經常造訪的廟宇，部分洞穴救援的隊友也已在各自的社群媒體分享了這個消息。巨蠍寺則在臉書專頁發文，對又稱為「Dom」的蓬貼表示哀悼，「願Dom的靈魂安息」。

足球 英國 社群媒體

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