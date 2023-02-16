蘇格蘭首席大臣施特金閃辭 留獨立難題 幕僚：她受夠了

蘇格蘭民族黨領袖、獨派大將施特金召開記者會宣布將辭去蘇格蘭首席大臣職務。（路透）

蘇格蘭首席大臣施特金（Nicola Sturgeon）15日宣布請辭，結束8年任期，理由是身心無法再負荷。施特金積極推動二次蘇格蘭獨立公投 但倫敦不同意，跨性別 者的權益法律問題也讓她焦頭爛額。

蘇格蘭民族黨（Scottish National Party，SNP）領導人施特金辭職之舉，震撼倫敦和愛丁堡政壇。

不到一個月前，紐西蘭總理阿爾登以「油箱沒油」宣布請辭時，施特金表示自己「油箱的油還很多」；但她今天表示，自己是政治人物但也是人，已無法付出更多，是交棒的時候；她說，「我腦海和心裡」都知道，現在是辭職的正確時機。

「我知道這可能看起來突然，但我幾周以來一直在糾結，儘管程度時強時弱。」施特金表示，在SNP選出新領導人之前，將繼續擔任首席大臣。

蘇格蘭政治記者分析，這項決定並非突然，施特金的幕僚透露「她已經受夠了」。施特金原本計畫讓蘇格蘭在2023年10月舉行第二次獨立公投，但英國 最高法院2022年底裁定，蘇格蘭議會不能在未經英國政府同意下，舉行第二次獨立公投。

施特金曾對判決結果表示失望。民族黨將在3月召開特別會議，討論是否將計畫賭在英國下一次的大選。不過，黨內有人認為這行不通，也有人指責施特金拖太久了，已經錯過推動案子的好時機。

施特金2014年掌權時成為首位領導蘇格蘭的女性，誓言推動蘇格蘭獨立。BBC報導，施特金拋出這個震撼彈，讓蘇格蘭獨立運動的方向未來存在許多不確定因素，長期處在蘇格蘭政壇的頂端人物留下了許多懸而未決的問題。