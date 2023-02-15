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接班明顯？金正恩愛女金主愛首登北韓郵票

編譯中心／綜合14日電
金主愛首次登上北韓郵票。（取材自臉書）
金主愛首次登上北韓郵票。（取材自臉書）

近來頻頻現身的北韓領導人金正恩愛女金主愛，即將首度登上北韓的郵票。據報導，金主愛近來頻頻曝光，本月8日父女一同現身北韓建軍兩周年閱兵典禮，南韓媒體觀察分析，從北韓媒體近期公開的內容來看，金主愛和金正恩胞妹金與正的地位，似乎已發生變化。

韓聯社報導，根據北韓郵票社14日公布將在17日發行的八種新郵票圖稿，主要是去年11月18日金正恩現場指導「火星-17」新型洲際彈道飛導彈（ICBM）試射時的照片，其中金主愛亮相的高達五張，均是她跟父親以飛彈為背景的照片，郵票中可見父女倆手牽手走路，或是金主愛挽著金正恩手臂拍照，或是父女倆跟北韓人民軍軍人合影；其餘三張有兩張是飛彈照片，一張則是金正恩照片。

報導指出，金主愛日前在北韓建軍25周年閱兵典禮上，穿著與金正恩一樣，為祖父金日成招牌衣裝的黑色圓頂禮帽與大衣，金主愛當天和金正恩牽手走過紅毯步上主席台，她還天真地撫摸金正恩的臉龐，父女兩人互動相當親密。

在此同時，一向被視為北韓「二號人物」的勞動黨副部長金與正，卻被安排在台下一處不起眼的角落站著。而從北韓中央電視台的畫面中可見，金與正應是站在閱兵軍隊的後方，身穿黑衣守望。

報導提到，有分析認為，金主愛登場，使得金與正地位下滑；不過南韓統一部官員並未對此做出評論，金與正地位是否發生變化尚待觀察，但以閱兵式為契機，北韓似乎也加大力道吹捧金主愛。

金正恩愛女金主愛近來頻頻公開露面，17日將首度登上北韓郵票，圖為她8日參加北韓人...
金正恩愛女金主愛近來頻頻公開露面，17日將首度登上北韓郵票，圖為她8日參加北韓人民軍建軍75周年閱兵式。（路透）
金主愛首次登上北韓郵票。（取材自臉書）
金主愛首次登上北韓郵票。（取材自臉書）
北韓領導人金正恩（左）的胞妹金與正（右），她的地位似乎動搖。（美聯社）
北韓領導人金正恩（左）的胞妹金與正（右），她的地位似乎動搖。（美聯社）
北韓領導人金正恩（前右）8日與他的女兒和妻子李雪主（左）出席建軍25周年閱兵典禮...
北韓領導人金正恩（前右）8日與他的女兒和妻子李雪主（左）出席建軍25周年閱兵典禮。（美聯社）

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