接班明顯？金正恩愛女金主愛首登北韓郵票

金主愛首次登上北韓郵票。（取材自臉書）

近來頻頻現身的北韓 領導人金正恩 愛女金主愛，即將首度登上北韓的郵票。據報導，金主愛近來頻頻曝光，本月8日父女一同現身北韓建軍兩周年閱兵典禮，南韓媒體觀察分析，從北韓媒體近期公開的內容來看，金主愛和金正恩胞妹金與正 的地位，似乎已發生變化。

韓聯社報導，根據北韓郵票社14日公布將在17日發行的八種新郵票圖稿，主要是去年11月18日金正恩現場指導「火星-17」新型洲際彈道飛導彈（ICBM）試射時的照片，其中金主愛亮相的高達五張，均是她跟父親以飛彈為背景的照片，郵票中可見父女倆手牽手走路，或是金主愛挽著金正恩手臂拍照，或是父女倆跟北韓人民軍軍人合影；其餘三張有兩張是飛彈照片，一張則是金正恩照片。

報導指出，金主愛日前在北韓建軍25周年閱兵典禮上，穿著與金正恩一樣，為祖父金日成招牌衣裝的黑色圓頂禮帽與大衣，金主愛當天和金正恩牽手走過紅毯步上主席台，她還天真地撫摸金正恩的臉龐，父女兩人互動相當親密。

在此同時，一向被視為北韓「二號人物」的勞動黨副部長金與正，卻被安排在台下一處不起眼的角落站著。而從北韓中央電視台的畫面中可見，金與正應是站在閱兵軍隊的後方，身穿黑衣守望。

報導提到，有分析認為，金主愛登場，使得金與正地位下滑；不過南韓統一部官員並未對此做出評論，金與正地位是否發生變化尚待觀察，但以閱兵式為契機，北韓似乎也加大力道吹捧金主愛。