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巴西校園襲擊案顯示 青少年易受極端主義影響

編譯中心／綜合14日電

一名17歲青少年13日上午在巴西聖保羅州內陸城市蒙特莫爾（Monte Mor）向一所學校的窗戶投擲自製炸彈後被警方逮捕，爆炸物損壞了浴室，幸無人受傷。

這名青少年戴著納粹標誌臂章，警方在他的家中發現了其他闡揚極端主義意識形態的文字素材，以及一把空氣槍。

聖保羅聯邦大學（Unifesp）醫院兒童暨青少年心理醫師阿德莫尼（Danielle Admoni）指出，多數青少年的思想不成熟，閱歷不足，加上需要群體認同感，很容易受到極端主義言論的影響，使自己和其他人處於危險之中。

巴拉納州天主教大學（PUCPR）社會學系教授暨校園暴力研究員、社會學家利馬（Cezar Lima）也指出，青少年對整個社會敏感，巴西反民主思想興起，政治兩極分化，明顯影響近年來發生的校園攻擊事件。

聖保羅大學（USP）教育學院教授卡拉（Daniel Cara）在一項調查指出，自2000年以來，巴西發生了16起校園攻擊事件，其中4起集中在2022年下半年；造成35人死亡，72人受傷。

2021年，巴西每天平均有7名兒童或青少年遭受暴力致死，主要使用的武器是槍枝。

調查指出，校園槍擊案的槍手通常與霸凌和長期遭受暴力的情況有關，包括家庭忽視、父母威權主義以及在社群媒體和即時訊息應用程式上傳播的內容。

容易被極右翼言論吸引的人大多是白人和異性戀青少年，還有厭女症也在其中，所以女性經常成為大規模槍擊者的目標。

調查顯示，吸引年輕人的手段和方法包括使用幽默；以暴力美學和語言作為男子氣概的語言；使用線上遊戲；以及散播攻擊圖像和分享槍擊手宣言作為宣傳方法。

利馬指出，雖然現代家庭父母已不再將價值觀強加給子女，但仍然是年輕人學習模仿的一面鏡子，所以生活在重視民主、自由和尊重差異、承認衝突但不使用暴力家庭中的青少年，較不易暴力傷人。

巴西 槍擊 社群媒體

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