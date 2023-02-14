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葡萄牙天主教士 72年涉性侵近5千童 多數已過追訴期

編譯中心／綜合13日電
葡萄牙天主教會性侵調查，兒童精神科醫師史崔奇（中）13日在里斯本召開記者會。 （Getty Images）
葡萄牙天主教會性侵調查，兒童精神科醫師史崔奇（中）13日在里斯本召開記者會。 （Getty Images）

葡萄牙教會委託的獨立調查委員會在聽取超過500名受害者證詞後，葡萄牙天主教教士自1950年、72年以來性侵將近5000名孩童。

中央社引述法新社報導，兒童精神科醫師史崔奇（Pedro Strecht）在里斯本的記者會上表示，「這些證詞讓我們建立一個更大的受害者網絡，至少有4815人」。

6名專家組成的團隊去年10月表示，他們已從推定受害人身上記錄424份合法證詞，但警告，這些證詞內容顯示受害者人數遠比這「大得多」。

絕大多數的據稱性侵事件都過了法定追訴期限，但有25件轉交警方，並有數起案件已經展開調查。其中一起案件發生在現年43歲的「亞歷山卓」（Alexandra）身上。要求採用化名的亞歷山卓聲稱，她17歲還是見習修女時，在一次告解時遭神父性侵。

目前育有子女的亞歷山卓說，「很難在葡萄牙說出這些事情」。葡萄牙有多達80%民眾自稱是天主教徒。

亞歷山卓接受電話訪問時說，「許多年來我一直保守這個祕密，但愈來愈難獨自承受這件事情」。亞歷山卓最終向教會當局舉報施暴者，但表示遭到「忽視」。負責的主教只是將她的控訴上報梵蒂岡，而教廷仍未回應。3年後，她表示自己終於在獨立委員會找到願意聽她說話的人，並獲得所需要的精神幫助。

據報導，教宗方濟各預計8月訪問里斯本。里斯本區輔理主教阿吉亞爾（Américo Manuel Aguiar）表示，屆時方濟各或許會與部分據稱受害者見面。

性侵 方濟各 教宗

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