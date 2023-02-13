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法國近百萬人罷工反延遲退休 民眾放火警射催淚彈

編譯中心／綜合12日電
法國巴黎11日爆發反對延遲退休年齡示威，示威者翻倒汽車和垃圾桶、放火焚燒，氣氛緊繃。路透
法國巴黎11日爆發反對延遲退休年齡示威，示威者翻倒汽車和垃圾桶、放火焚燒，氣氛緊繃。路透

法國迎來第四輪罷工抗議，近百萬人11日在多個城市上街示威，反對政府將退休年齡從62歲延長至64歲，以及推遲領取全額退休金年齡。

路透報導，法國內政部表示，估計全國有96.3萬人參加各地示威活動，其中巴黎有9.3萬人上街；法國總工會則聲稱有50萬人在巴黎遊行，全國有超過250萬人表達不滿。警察與部分示威者發生衝突，抗議過程發生有汽車和垃圾桶遭人翻倒、放火焚燒的事件，氣氛緊繃，使得警方使用催淚氣體和閃光彈驅散。而在法國西部的勒恩（Rennes），電視畫面顯示警方動用水砲。

此外，巴黎奧利（Orly）機場的空中交通管制人員突然宣布罷工，導致半數航班取消。

法國11日反退休系統改革案抗議，示威者登上巴黎市內雕像，有人舉紅旗及國旗。（路透...
法國11日反退休系統改革案抗議，示威者登上巴黎市內雕像，有人舉紅旗及國旗。（路透）

據報導，法國的主要工會在遊行前的聯合聲明中，呼籲政府撤回養老金改革法案。40歲的消防員肖沃表示，反對改革至關重要，「我們的預期壽命低於大多數人」，卻還要再工作兩年，「政府沒有考慮到我們的困難」。

此前，法國政府宣布計畫將退休年齡從62歲延長至64歲。總統馬克宏則重申，改革養老金制度至關重要，以確保退休體系收支平衡。

法國主要工會發表聯合聲明，要在3月7日、即退休改革法案文本送到參議院時，再度罷工。工會還計畫在3月8日婦女權利日採取行動。

退休金 罷工 遊行

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