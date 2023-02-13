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蕭茲重挫 社民黨柏林地選落敗 二戰後最遭選情

編譯中心／綜合12日電
德國總理蕭茲所屬的社民黨在柏林地方選舉中遭遇重挫。（Getty Images）
德國總理蕭茲所屬的社民黨在柏林地方選舉中遭遇重挫。（Getty Images）

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）的社會民主黨（Social Democrats）今天在柏林地方選舉中遭遇重挫，為20幾年來首度在首都的選舉得票落後在野的保守派，基民黨（CDU）事隔逾20年再度勝出。

路透報導，德國第二電視台(ZDF)12日的出口民調顯示，基民黨獲得28%的選票，較去年大選多10個百分點，拋離得票約18%的社民黨和綠黨。柏林市長吉費承認選舉失利，認為結果反映選民不滿，希望改變。

預測顯示中右翼最終結果以及聯盟談判將決定誰將擔任德國首都的市長和州參議員。

中央社引述法新社報導，儘管這次柏林選舉結果取決於當地問題，蕭茲於俄羅斯去年入侵烏克蘭後，在軍事援助基輔議題上猶豫不決，面臨廣泛批評之際，發生這場令社會民主黨失望的挫敗。

法院裁定2021年9月21日的柏林地方選舉無效而須重新選舉，社會民主黨遭遇二戰以來在柏林最糟選情。自從2001年以來，柏林巿長都是社會民主黨出身。

在柏林和在聯邦議會都是在野黨的基民黨，得票率從被判定無效選舉的18%，大幅增至約28%。高於社民黨的21%，或許反映選民認同結束社民黨在柏林22年管治的想法。

柏林是德國16個邦之一，2021年的選舉出現諸多選務問題，包括出現選民收到不正確選票等情况，因此遭到法院裁定不符合民主標準而重新舉行。

民主黨 德國 蕭茲

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