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多倫多市長請辭 認了和小37歲女下屬婚外情

編譯中心／綜合11日電
加拿大多倫多市市長莊德利10日坦承與顧問發生婚外情，稱今年稍早已結束關係，對方也已離開市政廳，他向各界致歉並請辭。（中新社資料照片）
加拿大多倫多市市長莊德利10日坦承與顧問發生婚外情，稱今年稍早已結束關係，對方也已離開市政廳，他向各界致歉並請辭。（中新社資料照片）

「多倫多星報」（Toronto Star）報導，68歲的多倫多市長莊德利（John Tory）與31歲顧問發生婚外情。莊德利今天坦承出軌，稱今年稍早已結束關係，對方也已離開市政廳，他向各界致歉並請辭。

路透報導，莊德利未透露女方身分。多倫多星報引述不具名消息來源的說法報導，這名女子是31歲的市長顧問，兩人年齡相差37歲。

莊德利在聲明中表示：「我深感歉意，我全心全意向多倫多市民及所有因為我的行為受到傷害的人致歉…最重要的是，我要向我的妻子芭芭拉和我的家人道歉，我比任何人都更令他們失望。」

莊德利說，這段婚外情始於新冠疫情期間，並於「今年稍早經雙方同意結束」。

他說，他會和市政廳員工及副市長馬凱威（Jennifer McKelvey）合作，確保政務交接順利。

莊德利說：「我很遺憾必須離開這份我熱愛的工作，我更熱愛的是這座城市。在我心中，我認為我最好全心投入，才能修復最重要的（家庭）關係。」

莊德利屬進步保守黨，於2014年12月起擔任市長，去年選舉第二度連任。多倫多之後將舉辦補選。

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