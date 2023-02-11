親密連結太激烈 女下體撕裂8公分 醫痛心：看到腸子了

示意圖。(取材自ingimage）

泰國 婦產科醫師當榮薩（Dumrongsak Shakirin Luanthong），日前在Facebook分享一則看診時的慘痛案例，引發當地民眾高度關注。他指出，一名女子疑似進行過於激烈的性行為，導致下體出現8公分撕裂傷，甚至讓腸子外露，讓他看了相當痛心。

泰媒《AmarinTV》報導，婦產科醫生當榮薩，不時會在Facebook分享工作時遇到的特殊案例。他發文指出，性愛是一件美好的事，但如果性行為過度激烈，導致下體出現8公分的撕裂傷，甚至還使腸子外露，那一定是不正常的。他日前接收到這樣的患者後，立刻為對方動手術 縫合傷勢，才得以止血。

他指出，過去曾聽說過這樣的案例，實際親眼目睹時，讓他感到相當痛心，並感嘆當一名婦產科醫生並不容易。這篇發文隨即吸引近7000人按讚、超過3000人轉發，引發熱烈討論。

許多網友紛紛在該貼文下方留言，質疑「那真的是性行為留下的傷口嗎？」，擔憂女方遭到性侵 或性暴力，有人也懷疑女方下體是遭到異物入侵，才導致如此嚴重的撕裂傷。對此，當榮薩只回應，該患者是因為進行不當的性行為，而導致這樣的狀況發生。

嘿咻太激烈女「下體撕裂8公分」 醫痛心：都看到腸子了

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