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金正恩愛女屢次曝光 傳北韓內部下令同名女性改名

中央社／首爾11日專電
北韓8日舉行建軍75周年閱兵式，北韓領袖金正恩（前排中右）偕妻女出席。（朝中社）
北韓8日舉行建軍75周年閱兵式，北韓領袖金正恩（前排中右）偕妻女出席。（朝中社）

北韓領導人金正恩日前偕妻女出席建軍75週年閱兵式，引起外界猜測其女金朱愛（譯音）是否為正式接班人，消息人士指出，隨著金朱愛曝光度漸增，國內當局也強制要求同名女性改名。

美國自由亞洲電台（RFA）引述北韓平安北道消息人士說法報導，定州市安全部日前將當地登記名為「朱愛」的女性都叫到安全部強制改名，消息人士說：「我住的地方也有個叫朱愛的12歲女孩，她父母被強迫為孩子改名、更新出生證明。」

平安南道也傳出類似消息，要求名為「朱愛」的女性在一週內改名。安全部稱最近「正在宣傳最高尊嚴（指金正恩）的尊貴千金名為『朱愛』」，因此內部指示禁止一般民眾使用這個名字。截至目前為止，日成、正日、正恩、雪主等4個前領導人、領導人及夫人名字都禁止一般民眾使用。

金朱愛開始出席正式場合，也引起南韓當局及專家注意，部分學者認為金朱愛已經被內定為接班人。南韓媒體news1則發現，北韓中央電視台9日轉播閱兵式時，在名譽騎兵中隊進場時介紹其中一匹白馬是「親愛的千金最愛的駿馬」，代表金朱愛已擁有屬於自己的白馬，具有相當高的政治地位。

金正恩曾在2019年10月及12月偕夫人李雪主、胞妹金與正及一群勞動黨高層幹部進行「白頭山戰馬行軍」，白馬也被視為最高指導者及核心人士的象徵。報導推測，擁有白馬的金朱愛很有可能被賦予有關「國家事務」的某種角色。

南韓統一部也相當重視金朱愛這次出席閱兵式所扮演的角色，指出金朱愛在北韓官媒公布照片中占大篇幅，是種重要表態，當局將持續追蹤相關動態；但對金朱愛的接班人身分持保守態度，認為言之過早。

統一研究院北韓研究室長洪敏（譯音）則指出，金朱愛從去年首次亮相至今5次公開露面，「都與武器或軍方活動有關」，可能是為傳達「藉高度發展核武保衛未來世代及人民安全」的訊息。

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