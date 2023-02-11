情人節改為「抱牛日」罵聲不斷 印度政府急撤回

印度動物福利委員會日前稱西方文化正在逐漸滅絕印度傳統文化，建議把西洋情人節改訂為「抱牛日」。示意圖。（美聯社）

印度 動物福利 委員會日前呼籲民眾把西洋情人節視為「抱牛日」，不料引起網友調侃及在野黨政治人物抨擊，今天收回建議。

動物福利委員會隸屬於印度漁業畜牧暨乳品部，6日在官網發布通告，讚揚牛是印度文化及鄉村經濟的骨幹，哺育人們的生命；而西方文化正在逐漸滅絕印度傳統文化，建議把西洋情人節改訂為「抱牛日」，給牛一個愛的抱抱。

通告一出引起網民正反兩面意見，但以調侃與抨擊居多。

有網友貼出「鐵達牛」惡搞漫畫，把鐵達尼號經典船頭照的女主角換成牛，還有人貼出棉被底下伸出2隻人腳及2隻牛蹄的圖片。

崔納木國大黨（TMC）籍國會議員沈恩（Santunu Sen）被印度媒體詢問回應時，斥責「抱牛日」的點子是「偽印度教主義」及「偽愛國主義」，目的是轉移民 眾對重大議題的關注。

國大黨政黨領袖巴蒂爾（Rajni Patil）則說，他每天都會擁抱牛，而不是一年只抱一次。

面對廣大負面聲浪，印度動物福利委員會今天下午再發通告，撤回有關抱牛日的建議。新的通告說：「在主管機關及漁業畜牧暨乳品部的指示下，收回有關2月14日慶祝抱牛日的呼籲。」