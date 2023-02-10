日相、菲總統會談 安保合作提高對中震懾力

日本 首相岸田文雄 9日與菲律賓總統小馬可仕在日本首相官邸（行政中心）會談，兩人都同意日本、菲律賓將加強安保合作，這有助於形成美日菲國防合作，提升對中國的震懾力。

日本讀賣新聞報導，岸田文雄與小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）9日晚6時（台灣時間晚間5時）在日本首相官邸會談。岸田表示，很重視菲律賓，期待能充分交換意見。

這次是小馬可仕去年6月就任後首度訪日。會談後，兩人發表聯合聲明指出，為了實現「自由開放的印度太平洋」，日菲將加強合作。有鑑於中國在東海、南海等地的海洋行動，岸田與小馬可仕都對於東海、南海的情況深感憂慮，強烈反對以武力或威壓等升高緊張的行為。

會談內容還包括在經濟方面，日本將提供資金援助菲律賓整備基礎建設，對於菲國的鐵路計畫提供約3700億日圓（約新台幣862億元）借款，在2023年度之前將投資菲國約6000億日圓（約新台幣1377.1億元）。

在安全保障方面，日本自衛隊將與菲律賓軍方加強聯合演訓。岸田與小馬可仕都同意日菲兩國應強化各種層級的國防與安全保障方面合作，將透過美日菲協議，以及日本自衛隊參加美菲聯合演訓等達到國防交流。

日菲兩國更將強化農業、資訊通訊領域的合作。

日本各地自去年起發生多起強盜案，嫌犯可能是先前被拘留在菲律賓入境管理局的4名日本人，這4人近日已經被引渡回日本。岸田9日也在與小馬可仕會談時特別感謝菲律賓政府的協助。

兩人會談後的聯合記者會上，岸田說，以小馬可仕的訪日為契機，近年來日菲兩國廣泛的合作關係將更提升，日菲兩國對區域、世界和平穩定將進一步做出貢獻。

小馬可仕則說：「日菲兩國的關係空前好，希望在我執政下，兩國的合作關係更深化。」言下之意，希望日菲兩國在安全保障領域能加強合作。

聯合聲明也提及，菲律賓可能更進一步接受由日本提供的警戒管制雷達等國防裝備和技術。有關日本提供菲律賓沿岸警備隊的大型巡邏船的據點設立，菲律賓感謝日本提供支援，且日本與菲律賓軍方為了增加演訓、訪問，兩國政府同意將協商成立新架構。

日本產經新聞報導，中國在南海的海洋行動趨於活絡，日本政府與美國皆表示要加強與菲律賓的安全保障合作，主要是希望提升對中國的震懾力。

菲律賓作為美日的戰略夥伴，備受美日重視。當台灣有事（兩岸衝突）時，在菲律賓有足以因應的據點。

菲律賓居海上航路的重要樞紐，位於連結日本九州、台灣、南海的第一島鏈，菲律賓與台灣之間隔著巴士海峽，戰略地位相當重要。

美菲有同盟關係，但菲律賓前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）任內對於與美國的安保合作較消極，美菲關係一時停滯。去年6月小馬可仕就任總統，展現與美國修復關係的態度後，美日政府也與菲律賓加強合作。

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）9日年2月2日訪菲律賓，兩國達成協議，計劃加速全面實施加強國防合作，同意在菲國戰略地區指定4個新的「協議位置」。

產經報導說，美軍在菲國境內基地由5處增為9處，當台灣有事時，與駐日美軍相同，菲律賓的基地將成據點。

不過，中國也在設法拉攏小馬可仕政府。中國國家主席習近平9日年1月與小馬可仕在北京 舉行會談，為了南海問題的和平解決，雙方同意將創設外交當局之間直接對話的平台，也會簽署相關文件，在農業、基礎建設整備、數位等領域合作。