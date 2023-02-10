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尼加拉瓜突釋放222名異議人士 驅逐至美國

編譯中心／綜合9日電

加拉瓜愈趨專制的總統奧蒂嘉（Daniel Ortega）9日出人意表地將200多名遭拘押的反對派人士釋放，並驅逐到美國。

法新社報導，尼加拉瓜與美國密商數週後，讓222名被羈押者登上飛往華府的包機，其中包括曾經挑戰奧蒂嘉的反對派人士。

美國官員表示，美方將這些人帶到旅館安置，並提供醫療和法律協助，他們可在美國居留至少2年。

在尼國2021年大選中試圖挑戰奧蒂嘉的查莫洛（Juan Sebastian Chamorro Garcia）在華府附近的杜勒斯國際機場（Dulles International Airport）說：「我要感謝上帝和所有讓這個奇蹟成為可能的人，這是自由的奇蹟。」

查莫洛在選前就被尼國當局逮捕，還未有正式機會向奧蒂嘉挑戰。查莫洛的伯母查莫洛夫人（Violeta Chamorro）曾在1990年大選中擊敗奧蒂嘉，當選尼國總統。

查莫洛表示，他們9日獲釋之前都沒有接到任何通知，當局給了他們一些衣物，將他們帶到另一間牢房，然後再送他們上巴士。

奧蒂嘉未就釋放222人一事立即置評，但首都馬納瓜（Managua）上訴法院院長羅斯休（Octavio Rothschuh）說這批囚犯已被「驅逐出境」，並稱他們是「祖國的叛徒」。

尼加拉瓜立法機關9日迅速採取行動，褫奪這些被驅逐的異議人士公民身分和參政權。

華府 尼加拉瓜 旅館

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