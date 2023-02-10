北韓閱兵洲際飛彈數創新高 「尊敬的千金」坐大位

北韓8日舉行建軍75周年閱兵式，北韓領袖金正恩（前排中右）偕妻女出席。（朝中社）

北韓 官媒9日報導，北韓8日在首都平壤金日成廣場舉行夜間閱兵儀式，紀念「朝鮮人民軍」建軍75周年，疑有11枚新型洲際彈道飛彈 （ICBM）「火星-17」（Hwasong-17），以及遠程巡弋飛彈、戰術核武運用部隊亮相。當天展示的洲際彈道飛彈（ICBM）數量是有史以來最多，還暗示會有新的固體燃料武器。

北韓去年不顧聯合國安理會決議和制裁，試射數十枚先進飛彈。

北韓建軍75周年閱兵式照片，出現推測為使用固態燃料的新型洲際彈道飛彈。（朝中社）

南韓梨花女子大學教授李雷夫表示：「這次，北韓領導人金正恩 讓北韓不斷拓展的戰術和長程飛彈武力為自己說話。平壤當局想傳達給國際社會的訊息，也就是展示威懾以及脅迫能力，並可能以固體燃料飛彈測試和小型核裝置試爆的形式出現」。

北韓官媒朝中社（KCNA）發布影像顯示，8日晚間軍演展示多達11枚火星17型洲際彈道飛彈，是北韓最大的洲際彈道飛彈，或可搭載核彈頭打擊世界的任何地方。

美國智庫「卡內基國際和平基金會」資深研究員潘達在推特表示，11枚火星17型洲際彈道飛彈足以讓美國目前的飛彈防禦系統難以招架，「這比我們在先前北韓閱兵式看到的洲際彈道飛彈總和還多」。

持續擴張的北韓飛彈庫 資料來源／法新社

北韓去年首度測試火星17型洲際彈道飛彈，有些專家認為，與它們一起亮相的可能是裝在發射箱的新固體燃料洲際飛彈原型機或模型。

北韓長久以來認為開發固體燃料洲際飛彈是關鍵目標，這可能讓他們的核彈在衝突中更難被定位或摧毀。

而在閱兵儀式中，北韓領導人金正恩偕妻女出席，朝中社當天也公布前一晚晚宴上金正恩和夫人李雪主與女兒金朱愛（又譯金主愛）合照，照片顯示金朱愛坐在一家三口正中央，金正恩一家身後站著軍方高層。華盛頓郵報報導，分析家稱金正恩釋放截至目前為止最強烈的信號，暗示他的二女兒金朱愛就是他的接班人。

華郵指出，據稱年約10、11歲的金朱愛出現在照片正中央，而這個位置通常是為領導人保留的。北韓報導沒有對外公開金朱愛的姓名，僅將她定位為「尊敬的千金」。