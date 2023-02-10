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俄喀山3度被撤銷主辦權 2025游泳錦標賽將在新加坡舉行

編譯中心／綜合9日電

世界水上運動總會（World Aquatics）9日表示，新加坡將取代俄羅斯喀山市（Kazan），主辦2025年世界游泳錦標賽（World Aquatics Championships）。

中央社引述法新社報導，新加坡將是第一個主辦這項國際賽事的東南亞國家。賽事項目包括跳水、開放水域游泳、水上芭蕾和水球（water polo），確實開賽日期尚待確定。

世界水上運動總會主席穆沙蘭（Husain Al-Musallam）在新聞稿中說：「水上運動總會確定2025年主要賽事是由這樣的好手主辦，再高興不過，感謝新加坡此地的團隊。」

前身是國際游泳總會（FINA）的世界水上運動總會，去年已撤銷喀山的世界青少年游泳錦標賽主辦權，並聲稱，「只要（俄烏戰爭）這個嚴重的危機持續」，就不會有其他賽事在俄羅斯舉行。

去年12月，澳洲墨爾本（Melbourne）也取代喀山，主辦世界短水道錦標賽。

另外，新加坡9日宣布擴大放寬防疫措施，邁入新常態，包括13日起進一步鬆綁室內口罩令，搭乘地鐵、公車等大眾運輸工具不再強制戴口罩；未完整接種者入境時不再需要出示陰性檢測證明，未完整接種的短期旅客也不再強制購買COVID-19旅遊保險。

工作小組聯合領導人、星國副總理兼財政部長黃循財表示，新加坡對抗新冠病毒已有三年，情況終於開始穩定，大部分民眾對新冠病毒免疫，醫療系統可應付目前疫情，重症患者人數也維持低位。因此，政府決定13日起將「疾病爆發應對系統」（DORSCON）等級從黃色調降至綠色，放寬所有防疫措施，「正式邁入新常態」。

新加坡 游泳 口罩

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