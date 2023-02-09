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金正恩一家三口合照曝光 「她」坐C位 專家：恐暗示接班

編譯羅方妤／即時報導
北韓領導人金正恩與夫人李雪主和二女兒金朱愛7日出席在平壤羊角島酒店的慶祝建軍75周年晚宴，一家三口開心合照，身後站著軍方高層。（路透）
北韓領導人金正恩與夫人李雪主和二女兒金朱愛7日出席在平壤羊角島酒店的慶祝建軍75周年晚宴，一家三口開心合照，身後站著軍方高層。（路透）

北韓8日晚間在首都平壤進行閱兵儀式，慶祝建軍75周年，領導人金正恩偕妻女出席。北韓官媒朝中社當天也公布前一晚晚宴上金正恩和夫人李雪主與女兒金朱愛（又譯金主愛）合照，照片顯示金朱愛坐在一家三口正中央，金正恩一家身後站著軍方高層。華盛頓郵報報導，分析家稱金正恩釋放截至目前為止最強烈的信號，暗示他的二女兒金朱愛就是他的接班人。

華郵指出，據稱年約10、11歲的金朱愛出現在照片正中央，而這個位置通常是為領導人保留的。金朱愛當天髮型看起來很像其母李雪主，身穿黑衣正裝和裙子及看似很實用的皮鞋。這場晚宴在平壤羊角島酒店舉行，就是美國大學生溫畢爾（Otto Wambier）2016年被控偷竊該酒店政治標語前的下榻處，溫畢爾2017年獲准返回美國六天即宣告不治。

華郵指出，北韓報導沒有對外公開金朱愛的姓名，僅將她定位為「尊敬的千金」。

美國CNN報導，南韓世宗研究所北韓研究中心主任鄭成長說，「鑑於這些事態發展，金朱愛被指定為金正恩的繼任者已不再是疑問，有必要關注這將如何影響北韓中長期內外政策，及北韓民眾將如何接受第四代領導人」。但鄭成長也說，父權思想盛行的北韓是否會接受一位女性領導人還有待觀察。

北韓 金正恩 華郵

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