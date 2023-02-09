Pink Floyd前主唱稱俄「非無端」入侵 烏克蘭氣炸

英國搖滾樂團平克佛洛伊德（Pink Floyd）前主唱羅傑沃特斯（Roger Waters）。 （美聯社）

英國搖滾樂團平克佛洛伊德（Pink Floyd）前主唱羅傑沃特斯（Roger Waters）今天告訴聯合國 安全理事會，俄羅斯 「並非無端」侵入鄰國烏克蘭 之後，遭到基輔譴責。

法新社報導，79歲的羅傑沃特斯應俄羅斯之邀向15國組成的聯合國安理會發表演說。過去他對俄烏戰爭的立場就曾引發爭議。

他透過影片說：「俄羅斯入侵烏克蘭是非法的，我以最強烈的措辭譴責。」

但羅傑沃特斯隨後暗示基輔也應受到指責，「俄羅斯對烏克蘭的入侵也非無端；因此，我也以最強烈的措辭譴責挑釁者」。

烏克蘭駐聯合國大使基斯利茨亞（Sergiy Kyslytsya）借用平克佛洛伊德名曲「迷牆」（The Wall）進行回擊。

基斯利茨亞說：「昔日歌迷看到他不過是高牆上的一塊磚頭，一面俄羅斯假消息和宣傳的高牆，會有多難過啊。」

基斯利茨亞甚至提起多次在這個前衛搖滾樂團演出時出現的粉紅充氣小豬；他說，很驚訝羅傑沃特斯沒在安理會升起這隻小豬。

基斯利茨亞說：「這次可以弄些什麼呢？沃特斯先生？有納粹標誌和鐵鎚與鐮刀圖案的小豬嗎？」

波蘭城市克拉科夫（Krakow）去年9月因羅傑沃特斯的戰爭立場而取消他的演唱會，並將他列為不受歡迎人物。