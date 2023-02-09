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糗…宣傳片AI機器人答錯 Google股價蒸發千億

編譯中心／綜合8日電
投資人擔心Google在最新的AI爭霸戰中，正輸給競爭同業微軟。（路透）
投資人擔心Google在最新的AI爭霸戰中，正輸給競爭同業微軟。（路透）

Google母公司字母（Alphabet Inc）股價今天重挫超過7%，市值一口氣蒸發1000億美元，此前該公司最新人工智慧（AI）聊天機器人Bard在宣傳影片中答題時給出錯誤答案，再加上一場直播展示活動未能令人驚艷，引發投資人擔心Google在最新的AI爭霸戰正輸給競爭同業微軟（Microsoft）。

路透率先指出，在Google於周一發布的Bard宣傳影片中，Bard被提問時給出不太精確的答案。當Bard被問及如何向9歲小孩解釋美國航太總署（NASA）韋伯望遠鏡的最新發現時，Bard其中一個回答是，「拍攝了第一張太陽系以外行星的照片」，結果NASA表示實際上是由不同的望遠鏡拍攝。

根據NASA，第一張太陽系以外行星的照片是在2004年，由歐洲南方天文台的極大望遠鏡所拍攝。

對此，Google的發言人表示：「這凸顯了嚴格測試的重要性，我們本周正啟動我們的可信測試計畫。我們將把外部的回饋與我們內部的測試結合，以確保Bard的回答符合品質、安全與真實世界資訊基礎的高標準。」

然而，Bard的錯誤凸顯了Google面臨的挑戰，因為微軟投資約100億美元的新創公司Open AI在去年11月推出AI聊天機器人ChatGPT，它能對簡單提問給出準確和流暢的一段答案，令消費者驚豔，更讓矽谷圈著迷不已。微軟在周二舉行一場活動，宣布推出整合ChatGPT的搜尋引擎Bing版本。

字母公司也在周三上午於巴黎舉行直播活動，Google的主管談論一些Bard的能力，並展示Bard如何回答購買電動車的優缺點、或計畫一場北加州的旅行。該活動也展示AI改善Google地圖和Google智慧鏡頭Google Lens等其他產品。不過，Google並未詳述如何與何時將把Bard整合到核心的搜尋功能中。

D.A. Davidson高級軟體分析師魯利亞表示：「雖然Google過去數年一直是AI創新領導者，但他們在把技術整合到搜尋產品的步調顯然落後了。Google過去幾周一直忙著在搜尋引擎方面追趕，這導致昨天的發布很倉促，出現了在宣傳影片中給出錯誤答案的尷尬混亂局面。」

字母公司股價8日收盤下跌7.7%至每股99.37美元，盤中一度重挫8.9%，為三個多月來最大跌幅。

Baker Avenue資產管理公司策略長李普表示：「人們開始推測微軟將成為Google最重要事業的強大對手。」不過，他認為對Google的相關疑慮可能被誇大了，「我認為Bing距離Google的搜尋能力還相差甚遠。」

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