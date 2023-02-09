鞏固接班？金正恩牽女兒在建軍節亮相

北韓領導人金正恩（右）攜女兒金珠愛（左）在7日建軍節慶祝晚宴亮相。（取材自聯合早報）

北韓 今日建軍節，慶祝人民軍成立75周年，北韓領導人金正恩 攜女兒金珠愛在昨日建軍節慶祝晚宴的多張照片也對外曝光。朝中社報導引用「尊敬的子弟」來稱呼金珠愛，報導還指，北韓國防部指揮官、人民軍大聯合部隊及聯合部隊的軍政指揮官都在場迎接金正恩一行人。

38歲的金正恩2012年接班至今 ，屢次傳出健康不佳。雖然金正恩目前並未指定接班人，但去年10月起多次帶著第二個孩子、據傳也是他最疼愛的金珠愛，亮相視察洲際彈道飛彈發射、出席重大場合，金珠愛因此被視為將是金氏家族下一代的接班人。

新加坡聯合早報報導，金正恩7日攜女兒金珠愛走訪人民軍官兵宿舍，妻子李雪主也同行，參觀人民官兵宿舍後，出席建軍節慶祝宴會並發表演講。

北韓領導人金正恩（前排中）攜女兒金珠愛（前排左）在7日建軍節慶祝晚宴亮相。（路透）

金正恩致詞強調，北韓軍隊之所以能夠發力發威，是因為革命第五、第六代一如既往地繼承革命武力第一代的崇高使命和堅強精神。他說，「開拓」固然很偉大，但「繼承」同樣很偉大。

據北韓官媒報導，金正恩表示：「為了加強和發展我們的武裝部隊，讓我們加倍努力，為社會主義祖國的繁榮發展做更多的事。」

此外，韓媒援引南韓軍方消息報導，北韓8日晚間8時30分許在平壤 市中心金日成廣場舉行閱兵式。目前暫不清楚金正恩是否出席，但可能性很大。

總部在首爾、專門觀察北韓動向的「北韓新聞」（NK News）引述所獲得的影片報導，發光的飛機今天淩晨1時左右低空飛過平壤上空，首都平壤市中心的金日成廣場上可以聽到音樂，顯示閱兵即將舉行。

另據報導，近日美林機場閱兵排練場發現疑似新型洲際彈道飛彈（ICBM）「火星-17」的物體，此次閱兵式或將有大批戰略武器亮相。另據推測，本次閱兵式共有2.2萬多人參加，規模創歷屆之最。