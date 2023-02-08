BBC記者全程目擊台灣搜救隊 「中華民國國旗」被2445萬人看見了

有超過2445萬粉絲的《BBC》Instagram，7日上傳2張台灣搜救隊的照片，貼文指出許多國家都前往土耳其救災，其中「中華民國國旗」就放在第一張。（取材自Instagram）

土耳其和敘利亞邊界6日發生規模7.8強震，至今累計死亡人數破8000人，台灣第一梯次國際搜救隊在當地時間8日早上近7點成功抵達土耳其重災區阿德亞曼（Adiyaman），40人、3隻搜救犬正式展開搜救。

第一梯次搜救人員40人，6日晚上10點半從桃園機場 起飛，先飛到伊斯坦堡機場，再轉機抵達阿達那機場，向聯合國接待及撤離中心（RDC）報到，由RDC統籌調派救援區域。

影片來源：聯合新聞網

台灣隊40人接獲指派，前往重災區阿達亞曼，再以陸路方式，乘坐2輛卡車、2輛中巴，裝載裝備約7公噸，順利於當地時間8日早上近7點抵達，抵達狀況全程被英國 廣播公司BBC記者拍下。

畫面中可見，台灣40人依序從車輛下車，攝影記者還特別特寫「內政部特種搜救隊」、「Taiwan」等字樣，文字記者則說明，有許多國家搜救隊前往救援。