神祕腦膜炎疫情 墨西哥已釀35死

墨西哥 北部地方官員今天通報另一起神祕腦膜炎疫情 造成的死亡病例，累計死亡人數達35人。

路透報導，過去幾個月來，墨西哥杜蘭戈州衛生官員已經通報了79起病例。腦膜炎通常和腦部與脊髓發炎有關，一般是病毒、有時候是細菌或黴菌感染導致。

杜蘭戈州去年底通報首起腦膜炎確診病例，當時醫師診斷出多起無菌性腦膜炎病例，這是一種特別有害的腦部發炎病症。

根據當地官員向世界衛生組織（WHO）通報的資料，所有感染的病患都曾在杜蘭戈州首府杜蘭戈市的私人醫院動過手術 ，接受脊髓麻醉。

今年以來，杜蘭戈州衛生當局幾乎天天通報這種神祕腦膜炎新增確診病例、住院和死亡病例。墨西哥衛生部去年11月證實目前正在和杜蘭戈州官員審視衛生規範，俾以瞭解這種病因仍有待調查的疾病。

根據杜蘭戈州官網，當地政府描述這起神祕的腦膜炎疫情是「世界上前所未見的情況」，並強調墨西哥各級政府正在通力合作，以找出對病患的最佳治療方式。

世衛官員去年12月表示，他們已經和墨西哥中央和地方政府的衛生官員合作，監控並協助調查這波令人憂心的腦膜炎病例。目前還不清楚杜蘭戈何時出現這種腦膜炎病例，或者有多少感染病患已經康復。