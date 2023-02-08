土耳其強震 近6000建物倒塌 70國2.4萬救難員援助

強震讓土耳其南部的阿達那市災情慘重，圖為救難人員六日從瓦礫堆中抬出一具屍體。（Getty Images）

土耳其和敘利亞邊境 6日發生規模7.8強震，後續餘震不斷，災害規模不斷擴大；根據最新消息，已造成至少7726人死亡、數萬人受傷。土耳其災害管理當局表示，災區已有來自各國共2萬4400名救難人員投入救援，該國總統艾多根宣布進入「國家緊急狀態」三個月，透露目前已有70國伸出援手。

美聯社報導，強震發生後，世界各國紛紛派出救援隊協助搜救。土耳其災害管理當局表示，目前災區已聚集超過2萬4400名緊急救難人員，但震災範圍太廣，且僅在土耳其就有近6000棟建築物證實已倒塌，救災努力似乎緩不濟急。

後續餘震不斷，災害規模不斷擴大，美國地質調查局（USGS）地質學家亞歷克斯哈特姆說，在首次地震 發生後11小時內，相關地區發生了13次至少5級的強烈餘震。世界衛生組織（WHO）警告，附近地區恐有逾2300萬人受地震影響而挨餓受凍，尤其敘利亞因內戰因素，外界救援難以進入，情況不容樂觀。

在震央西南方的土國哈泰省，官員稱有多達1500棟建築物被毀，許多人通報他們有親屬被困在瓦礫堆下，但迄今仍未看見救援人員抵達現場。

路透也指出，土敘天氣嚴寒，加上下雪或下雨，搜救工作頻頻受阻。主震震央所在的土國卡拉曼馬拉斯省，有好多家庭只能聚在火堆旁，裹著毛毯取暖；如今倖存者還面臨另一種無形但同樣強大的威脅，那就是飢餓。

42歲的爸爸恰拉爾說：「我們昨天下午3點到這裡，晚上飯店給我們喝了些湯，但經過一夜之後，我們又餓了，孩子們也餓了。」擁有三個孩子的恰拉爾表示：「麵包店今天不會開門，我不知道去哪裡才能找到麵包。」