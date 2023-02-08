時機敏感 北韓氣球入南韓領空 朝鮮「飛彈總局」首曝光

中國間諜氣球日前侵入美國領空最終遭美軍擊落，整起事件引發國際討論，沒想到南韓軍方6日也表示在領土上空追蹤到一顆「來自北韓的氣球」，雖然事後確定不構成威脅但時間點仍相當敏感。(美聯社)

中國間諜氣球 日前侵入美國領空最終遭美軍擊落，整起事件引發國際討論，沒想到南韓 軍方6日也表示在領土上空追蹤到一顆「來自北韓 的氣球」，雖然事後確定不構成威脅但時間點仍相當敏感。

路透報導，南韓國防部在聲明中提到「這顆氣球短暫進入南韓領空」，並補充說「作為回應，當局採取未具體說明的措施」。

韓聯社援引一位不願透露姓名的官員的話指出「在氣球出現的數小時後便離開南韓領空」，官員們也推斷這應該是一顆用來觀測氣象的氣球，而非作為間諜活動使用。值得注意的是這起事見恰好發生在日前美國擊落中國間諜氣球的敏感時機。

另據朝中社報導，北韓近日設立了飛彈總局，負責提出彈道飛彈部隊的裝備需求和行政、人事工作。根據朝中社刊發的勞動黨中央軍委擴大會現場照顯示，金正恩座位後方掛著印有「朝鮮民主主義人民共和國飛彈總局」字樣及徽標的旗幟，這也是「飛彈總局」的旗幟第一次在媒體前曝光。

韓國國防安全論壇秘書長申鍾宇分析稱，機關名稱和徽標中的原子圖案體現其統籌指揮核導研發項目的職能。統一研究院北韓研究室主任洪珉認為，導彈總局從負責籌措核導材料與部件的「133指導局」分化而來，鑒於朝鮮的目標不止於造出1到2枚核武器了事，因此從長遠打算，設立專職機關。

此外，路透報導獨立制裁監督員向聯合國安全理事會一個委員會報告，北韓2022年竊取的加密貨幣資產創歷年新高，且專挑外國航太和國防企業網路下手。南韓估計，與北韓掛鉤的駭客2022年竊取了價值6.3億美元的虛擬資產，而一家網路安全公司估計，北韓的網路不法行為牽涉價值超過10億美元的虛擬貨幣。