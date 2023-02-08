我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「一直以為免費」華人新冠檢測收千元帳單

NBA／破賈霸紀錄 詹姆斯登基聯盟史上得分王

時機敏感 北韓氣球入南韓領空 朝鮮「飛彈總局」首曝光

編譯張君堯／綜合7日電
中國間諜氣球日前侵入美國領空最終遭美軍擊落，整起事件引發國際討論，沒想到南韓軍方6日也表示在領土上空追蹤到一顆「來自北韓的氣球」，雖然事後確定不構成威脅但時間點仍相當敏感。(美聯社)
中國間諜氣球日前侵入美國領空最終遭美軍擊落，整起事件引發國際討論，沒想到南韓軍方6日也表示在領土上空追蹤到一顆「來自北韓的氣球」，雖然事後確定不構成威脅但時間點仍相當敏感。(美聯社)

中國間諜氣球日前侵入美國領空最終遭美軍擊落，整起事件引發國際討論，沒想到南韓軍方6日也表示在領土上空追蹤到一顆「來自北韓的氣球」，雖然事後確定不構成威脅但時間點仍相當敏感。

路透報導，南韓國防部在聲明中提到「這顆氣球短暫進入南韓領空」，並補充說「作為回應，當局採取未具體說明的措施」。

韓聯社援引一位不願透露姓名的官員的話指出「在氣球出現的數小時後便離開南韓領空」，官員們也推斷這應該是一顆用來觀測氣象的氣球，而非作為間諜活動使用。值得注意的是這起事見恰好發生在日前美國擊落中國間諜氣球的敏感時機。

另據朝中社報導，北韓近日設立了飛彈總局，負責提出彈道飛彈部隊的裝備需求和行政、人事工作。根據朝中社刊發的勞動黨中央軍委擴大會現場照顯示，金正恩座位後方掛著印有「朝鮮民主主義人民共和國飛彈總局」字樣及徽標的旗幟，這也是「飛彈總局」的旗幟第一次在媒體前曝光。

韓國國防安全論壇秘書長申鍾宇分析稱，機關名稱和徽標中的原子圖案體現其統籌指揮核導研發項目的職能。統一研究院北韓研究室主任洪珉認為，導彈總局從負責籌措核導材料與部件的「133指導局」分化而來，鑒於朝鮮的目標不止於造出1到2枚核武器了事，因此從長遠打算，設立專職機關。

此外，路透報導獨立制裁監督員向聯合國安全理事會一個委員會報告，北韓2022年竊取的加密貨幣資產創歷年新高，且專挑外國航太和國防企業網路下手。南韓估計，與北韓掛鉤的駭客2022年竊取了價值6.3億美元的虛擬資產，而一家網路安全公司估計，北韓的網路不法行為牽涉價值超過10億美元的虛擬貨幣。

北韓 氣球 南韓

上一則

韓軍在越戰屠殺平民 法院首次認可賠償

下一則

土耳其記者連線遇強震 中斷直播抱女童逃命

延伸閱讀

中拒絕接美防長電話 美海軍公布打撈中國氣球殘骸照

中拒絕接美防長電話 美海軍公布打撈中國氣球殘骸照
中國偵察氣球若來犯 日防相：有可能依法擊落

中國偵察氣球若來犯 日防相：有可能依法擊落
中國另一顆氣球進入哥斯大黎加上空 哥國：中方已致歉

中國另一顆氣球進入哥斯大黎加上空 哥國：中方已致歉
海軍正打撈偵察氣球 美：無法證實是否攜帶炸藥

海軍正打撈偵察氣球 美：無法證實是否攜帶炸藥

熱門新聞

地震後的土耳其滿目瘡痍。(擷自NBC影片)

土敘強震超過7800人罹難 災民燒垃圾碎片取暖

2023-02-07 20:55
以色列的本古里安機場日前發生一對持比利時護照的夫妻打算離境，但當他們發現自己沒有為小孩買機票時，竟把嬰兒直接留在報到櫃台，隨即遭到警方拘留。(影片截圖)

小孩沒買票就不要了？爸媽把嬰兒留報到櫃台 衝去登機

2023-02-02 13:03
英國一名男子搭乘末班列車時，突然聽到後方傳來奇怪的呻吟聲，發現一對男女正在上演活春宮。 (擷自推特)

乾柴烈火？目睹火車裡大膽上演活春宮 英男瞠目結舌

2023-02-02 15:23
一隻白色標準貴賓犬在廚房站起來找食物吃，乍看卻很像人類穿上布偶裝的模樣，讓不少網友驚呼「狗頭人出沒」、「工讀生快脫衣服喔」。 (取自推特)

工讀生是你？半夜廚房傳出碰撞聲 開燈驚見「狗頭人」

2023-02-06 16:10
英國哈利王子（大圖右二）人生中第一次性經驗的對手莎夏（大圖左二、小圖）出面接受訪問。(取材自Instagram)

奪走哈利「第1次」的女人出面了 曝激情5分鐘、皮帶不見了

2023-02-05 00:01
印度塔新航空發生義大利籍女子在機上脫衣鬧事。（路透）

「堅持要換位到商務艙」義女子脫衣半裸大鬧印度航班

2023-01-31 03:20

超人氣

更多 >
好市多2月新優惠商品上架 這5款省很大

好市多2月新優惠商品上架 這5款省很大
紐時：美中關係緊張 多州欲禁中國公民及中企買房地產

紐時：美中關係緊張 多州欲禁中國公民及中企買房地產
這筆錢報不報？國稅局喊逾千萬人「暫緩報稅」等指示

這筆錢報不報？國稅局喊逾千萬人「暫緩報稅」等指示
王麗坤傳閃嫁富商 老公竟是詐騙犯…豪宅名車已遭凍結

王麗坤傳閃嫁富商 老公竟是詐騙犯…豪宅名車已遭凍結
紐時：氣球事件 引發對習近平領導力的質疑

紐時：氣球事件 引發對習近平領導力的質疑