我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「一直以為免費」華人新冠檢測收千元帳單

NBA／破賈霸紀錄 詹姆斯登基聯盟史上得分王

研究：冰川湖潰堤恐致氾濫 威脅全球1500萬人

編譯中心／綜合7日電
研究人員表示，因氣候變遷形成或擴大的冰川湖，一旦潰堤可能引發猛烈洪水，危及全球至少1500萬人；示意圖。（取材自Unsplash）
研究人員表示，因氣候變遷形成或擴大的冰川湖，一旦潰堤可能引發猛烈洪水，危及全球至少1500萬人；示意圖。（取材自Unsplash）

因氣候變遷形成或擴大的冰川湖，研究人員7日表示，一旦潰堤，恐引發猛烈洪水，危及全球至少1500萬人，其中多數生活在印度、巴基斯坦、中國和秘魯。

研究人員在國際期刊「自然通訊」（Nature Communications）發表研究指出，在所謂「高山亞洲區」（High Mountain Asia），有超過900萬人生活在冰川湖潰堤時洪水可能經過的路徑上，包括住在印度北部和巴基斯坦的500萬人。

研究提到，中國和秘魯也特別容易受到冰川融化導致洪水暴漲的威脅。這是全球首次評估類似情況發生風險最高的地區。

根據2020年一項利用衛星資料所做的研究，全球冰川因氣候變暖而融化形成的湖泊面積，在30年間暴增了50%。

相較工業革命前，地球表面的平均溫度已上升近攝氏1.2度，而世界各地高山地區升溫的速度更是快了一倍。

冰川湖的狀態特別不穩定，因為它們常被冰或鬆散的岩石及碎石等沉積物堵住，當積水沖破障礙物，下游就可能發生大洪水。

這樣的洪水在上個世紀奪走數以千計人命，並摧毀社區、基礎建設，也害死牲畜。

研究主要作者、英格蘭紐卡索大學（Newcastle University）博士生泰勒（Caroline Taylor）說：「最危險的不是湖泊數量最多或擴大速度最快的地區。」

她解釋：「潛在的危險反而取決於人數、人群與冰川湖的距離，還有很重要的一點，是他們應對洪水的能力。」

舉例來說，「高山亞洲區」的冰川湖潰堤引發的氾濫導致數以千計人喪生，而即便北美太平洋西北地區（Pacific Northwest）的冰川湖數量為其兩倍，相同情況發生時，卻只有少數人喪命。

為了進行這項研究，泰勒和同事們比較了3組資料，包括冰川湖的數量和狀況、生活在冰川湖盆地50公里範圍內的人數、社區因應災難的準備程度等。

他們發現，在30個國家，約9000萬人生活在1089個冰川湖盆地中，其中1500萬人居住在冰川湖萬一潰堤，洪水可能會經過的1公里範圍內。

冰川 洪水 印度

上一則

烏干達男娶12妻生102孩 養不起不生了

下一則

預知災害來了？ 土耳其震前「大量鳥群亂飛」

延伸閱讀

和羅伯派汀森不合？「暮光」狼人吐實情

和羅伯派汀森不合？「暮光」狼人吐實情
沒比較就沒傷害？「暮光」狼人承認與男主角交情被影響

沒比較就沒傷害？「暮光」狼人承認與男主角交情被影響
佛州4槍手駕車濫射 10人受傷、2人危殆

佛州4槍手駕車濫射 10人受傷、2人危殆
聊天機器人求職信打敗80%申請者 ChatGPT擠進面試

聊天機器人求職信打敗80%申請者 ChatGPT擠進面試

熱門新聞

地震後的土耳其滿目瘡痍。(擷自NBC影片)

土敘強震超過7800人罹難 災民燒垃圾碎片取暖

2023-02-07 20:55
以色列的本古里安機場日前發生一對持比利時護照的夫妻打算離境，但當他們發現自己沒有為小孩買機票時，竟把嬰兒直接留在報到櫃台，隨即遭到警方拘留。(影片截圖)

小孩沒買票就不要了？爸媽把嬰兒留報到櫃台 衝去登機

2023-02-02 13:03
英國一名男子搭乘末班列車時，突然聽到後方傳來奇怪的呻吟聲，發現一對男女正在上演活春宮。 (擷自推特)

乾柴烈火？目睹火車裡大膽上演活春宮 英男瞠目結舌

2023-02-02 15:23
一隻白色標準貴賓犬在廚房站起來找食物吃，乍看卻很像人類穿上布偶裝的模樣，讓不少網友驚呼「狗頭人出沒」、「工讀生快脫衣服喔」。 (取自推特)

工讀生是你？半夜廚房傳出碰撞聲 開燈驚見「狗頭人」

2023-02-06 16:10
英國哈利王子（大圖右二）人生中第一次性經驗的對手莎夏（大圖左二、小圖）出面接受訪問。(取材自Instagram)

奪走哈利「第1次」的女人出面了 曝激情5分鐘、皮帶不見了

2023-02-05 00:01
印度塔新航空發生義大利籍女子在機上脫衣鬧事。（路透）

「堅持要換位到商務艙」義女子脫衣半裸大鬧印度航班

2023-01-31 03:20

超人氣

更多 >
好市多2月新優惠商品上架 這5款省很大

好市多2月新優惠商品上架 這5款省很大
紐時：美中關係緊張 多州欲禁中國公民及中企買房地產

紐時：美中關係緊張 多州欲禁中國公民及中企買房地產
這筆錢報不報？國稅局喊逾千萬人「暫緩報稅」等指示

這筆錢報不報？國稅局喊逾千萬人「暫緩報稅」等指示
王麗坤傳閃嫁富商 老公竟是詐騙犯…豪宅名車已遭凍結

王麗坤傳閃嫁富商 老公竟是詐騙犯…豪宅名車已遭凍結
紐時：氣球事件 引發對習近平領導力的質疑

紐時：氣球事件 引發對習近平領導力的質疑