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北韓「富村」每天餓死數十人 驚動金正恩 配糧未緩解

編譯中心／綜合6日電
北韓對外發布的官方宣傳照片都是豐衣足食的畫面。北韓平安南道江西郡農民去年5月使用移栽機在當地集體農場耕種。（美聯社）
北韓對外發布的官方宣傳照片都是豐衣足食的畫面。北韓平安南道江西郡農民去年5月使用移栽機在當地集體農場耕種。（美聯社）

韓聯社6日引述消息人士說法報導，北韓第二大城開城近來受糧荒影響，每天有數十人餓死，加上寒流肆虐，使民眾飢寒交迫。韓聯社指出，開城向來被視為「富裕地區」，尚且遭糧荒重創，可見北韓糧食供給情勢嚴峻。

北韓領導人金正恩聽取開城相關匯報後，上月兩度派高階幹部和親信視察，最後決定免費配給糧食給當地民眾，但仍未能緩解當地狀況。

開城市是受北韓中央直接管理的「特別市」，在北韓又被稱為富人聚集的「富村」，但連這種地方都傳出饑荒問題，對北韓內部不啻為一大打擊。

韓聯社引述消息人士說法報導，開城近期因糧食問題造成每天數十人餓死，也有不少人因生活困難輕生，金正恩在1月中旬及月底兩度派遣高層幹部前往關切，第一次先是指示開城糧食售價自2月起較一般官定價格減半，但仍不得民心，第二次進一步決定採取免費配給。

除此之外，北韓中央政府2月起指示各地方繳回部分配給糧食，可能是為補充開城免費配給措施的不足糧食量。北韓媒體也接連刊出「愛國美德捐獻運動」相關報導，以各省及中央機關幹部帶頭捐獻案例，呼籲農民捐獻糧食。

南韓統一部分析，金正恩自去年底下令推進統一管制穀物生產、流通的「新糧食政策」，才引發糧食調撥的嚴重問題。南韓政府消息人士表示，北韓民眾面臨嚴峻程度不亞於1994至1999年「苦難行軍」大規模飢荒。

北韓中央通信社（KCNA）報導，中央委員會政治局會議5日決定在2月下旬召開中央委員會全體會議，討論當前農業問題及農業發展目標。北韓通常一年召開一到兩次中央委員會全體會議，這次繼去年底後僅隔2個月再次召開全體會議，可以看出糧食問題相當嚴峻。

根據南韓農村振興院去年12月發布報告，北韓2022年糧食生產量估為451萬公噸，較2021年的469萬公噸減少約3.8%；聯合國糧農組織（FAO）去年7月報告也將北韓列為需接受外部糧食援助的國家。

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