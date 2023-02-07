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丹麥砍國定假增軍費 5萬人示威

編譯中心／綜合6日電
丹麥首都哥本哈根5日有大批民眾聚集國會前面的廣場，抗議政府為擴充軍費廢除國定假日「大祈禱日」。（歐新社）
丹麥首都哥本哈根5日有大批民眾聚集國會前面的廣場，抗議政府為擴充軍費廢除國定假日「大祈禱日」。（歐新社）

丹麥數以萬計民眾5日走上哥本哈根街頭，抗議政府為籌措國防預算財源，推動廢除國定假日「大祈禱日」（Great Prayer Day）。

中央社綜合法新社和路透報導，這場示威由丹麥最大工會聯盟FH發起。基督教節日「大祈禱日」落在復活節後的第四個星期五，可溯至1686年。

據警方和主辦單位估計，上街抗議的人數在4萬至5萬人之間，是丹麥十多年來最大的示威活動。抗議群眾聚集國會外，高舉寫著「別插手我們的假期」、「對戰爭說不」的標語。大約70輛巴士載著來自丹麥各地的示威者。

丹麥總理佛瑞德里克森希望利用廢除「大祈禱日」產生的資金提高國防預算，以便提前三年，也就是在2030年就實現北大西洋公約組織（NATO）設定的國防開支占國內生產毛額（GDP）2%的目標。

但丹麥工會聯盟主張，讓丹麥人多工作一天的決定，違反集體工資協議。工會、反對派議員和經濟學家都質疑提案效果，部分經濟學家說，效果恐不太長久，因勞工會想辦法調整工時。

瑞斯加德告訴法新社，政府這項決定是「打破我們的丹麥模式」，「下次國會認為我國需要更多的錢時，會不會拿掉另一個休假或星期天，然後還說『哦，你們應該工作』」。

根據經濟合作暨發展組織（OECD）數據，丹麥人工作時數低於歐洲大多數國家。

預算 北大西洋公約組織 復活節

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