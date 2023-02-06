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敘國孕婦斷氣前搏命產子 新生兒瓦礫堆中獲救感動百萬人

敘國孕婦斷氣前搏命產子 新生兒瓦礫堆中獲救感動百萬人

編譯徐榆涵／即時報導
一名在廢墟中出生的新生兒成功獲救影片感動百萬人。（影片截圖）
一名在廢墟中出生的新生兒成功獲救影片感動百萬人。（影片截圖）

土耳其當地時間6日強震釀逾4000死，搜救行動持續進行中，而一則救援影片在網上流傳，一名在倒塌廢墟中出生的新生兒成功獲救，但該名嬰兒的母親在產子後不久便過世。

該則影片是在敘利亞的阿勒坡（Aleppo）所拍攝，從影片中可看到，一名救難人員抱著一名剛出生的新生兒從瓦礫堆旁跑了出來，其他人則丟出毯子似乎想讓嬰兒保暖。

該影片瀏覽次數已突破100萬，不少網友留言，新生兒可能代表著希望，儘管敘利亞遭遇持續不斷的內戰和強烈地震，但一切會有所好轉。

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