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抗議司法改革 以色列人示威連5周

編譯中心／綜合5日電
以色列數以萬計民眾4日冒著大雨集會，連續第5週抗議總理內唐亞胡新政府司法改革計畫。（路透）
以色列數以萬計民眾4日冒著大雨集會，連續第5週抗議總理內唐亞胡新政府司法改革計畫。（路透）

以色列數以萬計民眾4日冒著大雨集會，連續第5周抗議總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）新政府司法改革計畫，批評人士認為這個計畫恐危及法院對政府閣員的民主制衡力。

路透報導，以色列政府稱有必要改革來遏阻法官越權，但相關計畫招致律師等群體強烈反對，並引發企業領袖疑慮，使得以色列社會早已存在的政治分歧情況進一步惡化。

內唐亞胡駁斥這波抗議潮，稱左翼反對派藉此來拒絕接受去年11月大選結果。內唐亞胡去年率領聯合黨（Likud）和極右派與極端正統派（Ultra-Orthodox）政黨結盟，在大選後回鍋掌權，成為以色列史上最右翼政府領導人。

內唐亞胡政府的計畫將加強司法人員任命的政治控制權，並限制最高法院在推翻政府決定或國會立法的權力。抗議群眾認為，如果政府的計畫成功，將會傷害以色列民主。

曾任以色列總理的反對派領袖拉皮德（Yair Lapid）在港市海法（Haifa）加入示威活動，他說抗議群眾「出面拯救國家，我們來和他們一起抗議」。

內唐亞胡新政府的司法改革計畫，將允許120席國會僅需在表決中取得61名國會議員的同意（簡單多數決），就能推翻最高法院任何裁定的結果。有抗議人士擔憂，LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒）族群權益也將受到波及。

以色列 跨性別 同性戀

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