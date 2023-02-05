「有褻瀆內容」 巴基斯坦封鎖維基百科

巴基斯坦以「褻瀆神明的內容」為由，封鎖維基百科。(Getty Images)

巴基斯坦當局審查維基百科（Wikipedia）後，以存在「褻瀆內容」為由而予以封鎖。這是這個強烈保守國家對數位權利展開的新一波打擊行動。

中央社引述法新社報導，褻瀆在穆斯林人口為主的巴基斯坦屬敏感議題，社群媒體 巨擘臉書（Facebook）和YouTube 、Tinder之前都曾因為被認定為有褻瀆內容而遭禁。

巴基斯坦電信總局（Pakistan Telecommunication Authority）發言人歐白德（Malahat Obaid）表示，維基百科因「對我們一再去函要求於最後期限前移除褻瀆內容未予回應」，3日在巴基斯坦全境遭到封鎖。

巴基斯坦電信總局本周稍早限維基百科於48小時內移除有關內容，但沒有公開說明確切反對理由。

歐白德說：「他們確實移除部分內容，但不是全部移除，會一直封鎖到他們移除所有令人反感的內容為止。」

有關材料的詳細信息尚未透露。

維基媒體基金會表示，如果禁令繼續下去，它將「剝奪每個人對巴基斯坦知識、歷史和文化的訪問權」。

言論自由活動人士也對此表示擔憂，認為當局「表面上稱褻瀆神明，其實主要目的是壓制異議」。

據報導，2010年，巴基斯坦以「越來越多褻瀆神明的內容」封鎖了 YouTube；同年，在一項邀請人們繪製先知穆罕默德圖像的互聯網活動引起爭議後，Facebook被封鎖；Tinder和Grindr等約會應用程序也因傳播「不道德內容」而被禁。

此外，深陷經濟危機的巴國，通貨膨脹率上升到48年高點，目前國際貨幣基金代表團正造訪巴國，以進行緊急談判。

巴基斯坦2023年1月通膨較去年同月上升27.55%，為1975年5月以來最高點。目前有數千個貨櫃的進口貨物卡在喀拉蚩港。

巴國擁有世界第5多人口，但國營銀行的資金不足37億美元，僅夠支應進口貨物3周。

由於國家破產的可能性隱然出現，而且沒有任何國家願意提供紓困 ，巴國經濟正岌岌可危。