「討厭同志婚」 日相秘書失言丟官

日本首相岸田文雄(左)已撤換首相秘書官荒井勝喜(右)。(美聯社資料照片)

日本 首相秘書官荒井勝喜3日提及性少數族群和同性婚姻時，指出「不想看到他們，也不希望他們當我的鄰居」，此發言立刻引發軒然大波。儘管荒井於當日深夜道歉，日本首相岸田文雄 仍於4日撤換了荒井。

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根據每日新聞與朝日新聞英文版的報導，經產省出身菁英官僚的荒井勝喜評論性少數族群與同性婚姻時，當著記者的面發表了歧視性言論。

共同社報導，岸田1日出席眾議院預算委員會會議時，提到了同志 婚姻合法化，稱「這是應極其謹慎探討的課題」，重申了否定的看法，對於不打算承認同志伴侶婚姻自由，則強調「這是家庭觀、價值觀和社會會發生改變的議題」。

NHK指荒井3日回應岸田發言時表示，「對社會的影響很大，不行啦，所有的秘書官都反對」，接著又稱「我看了也討厭，如果隔壁住著（LGBT夫婦）的話同樣討厭」，並補充指出，「我當然尊重人權與價值觀，但打從心底討厭。如果同性婚姻受到認可，會有人離開國家吧」。

荒井的觀點被媒體公開後，很快就宣布撤回與公開謝罪。岸田則表示，政府「目標在打造一個承認多元化的可持續性、包容性社會，荒井秘書官的言論完全不符合這個政府的政策，而且荒謬至極，我們別無選擇，只能採取嚴厲的行動」。