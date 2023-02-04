義大利非法移民問題難解 總理梅洛尼批NGO救援方式

義大利總理梅洛尼。 （路透）

義大利非法移民 問題爭論不休，總理梅洛尼 （Giorgia Meloni）日前批評NGO人道主義船隻救援行動如同渡輪載客服務。她說，義大利已制定準則規範救援行動，NGO應立即把救援非法移民的船隻駛往政府指定港口。

「今日羅馬」（Roma Today）3日報導，義大利總理梅洛尼2日接受Rete 4電視採訪時表示，NGO（非政府組織）說安科納港（Ancona）很遠，移民已生病，但卻讓他們在船上待了幾個星期，等待船滿載。

與此同時，義大利西南方馬爾他附近海域又發生悲劇，死嬰被拋入海中，母親最後也身亡。

2日深夜義大利海岸警衛隊在馬爾他附近海域救出一艘載有52人橫渡地中海的小船，但遇難者已增至10人。

梅洛尼嚴厲批評NGO人道主義船隻，評論此種救援行動像是渡輪載客服務，而非救援行動。她說，義大利也已制定相關行為準則規範非政府組織救援行動，但卻遭到質疑。

她再次重申，人道主義船隻救援非法移民後應立即將他們帶去義國指定港口，而非等待載滿其他非法移民才到指定港口。

但義大利媒體和NGO對此議題看法不一，歐洲理事會也有疑慮。報導指出，歐洲理事會人權委員會委員曾致函義大利內政部長皮安特多西（Matteo Piantedosi），文中提及：「在地中海最危險的海域，指定特定港口的法令和作法，有可能剝奪需要非政府組織救援非法移民的權利。」

因此歐洲理事會人權委員會要求義大利撤回或修改非政府組織救援行動相關行為準則，另外也要求暫停與利比亞簽署加強海岸警衛隊的協議。

1月時皮安特多西針對指定港口的疑慮回應表示，非政府組織不該用脆弱的橡皮艇進行救援，應改善船隻。

報導說，自梅洛尼政府上台以來，在移民和非政府組織問題均持相當鮮明立場，以打擊非法移民移動為目標。

報導也援引義大利重要智庫「國際政治研究所」（ISPI）數據，2023年1月有527名非法移民在地中海被非政府組織救援船解救並登陸，在總入境義國非法移民總數4959人占比10.62%。

報導指出，雖然非法移民登陸人數增加，但非政府組織援救的人數仍然很有限，但不能歸責於非政府組織。

報導續稱，90%的非法移民是偷渡或在海岸警衛隊的協助下抵達義大利。現行義大利阻止非法移民入境的相關行為準則沒有發揮效用，反而增加救援活動限制。

且此行為準則也可能帶來兩個後果，首先指定港口可能離救援地點較遠，再來是非政府組織船隻燃料成本將大幅增加，需要更多的捐款才能持續救援。