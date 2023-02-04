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南韓梨泰院踩踏意外屆百日 遺屬走上街頭要求真相

中央社／首爾4日專電
在首爾梨泰院發生的踩踏意外事件將在5日滿百日，罹難者家屬及首爾市民4日走上街頭，要求總統尹錫悅正式道歉、南韓行政安全部長免職、設立獨立機構查明真相。（中央社）
在首爾梨泰院發生的踩踏意外事件將在5日滿百日，罹難者家屬及首爾市民4日走上街頭，要求總統尹錫悅正式道歉、南韓行政安全部長免職、設立獨立機構查明真相。（中央社）

去年10月29日在首爾梨泰院發生的踩踏意外事件發生將滿百日，至少1000多名罹難者家屬及首爾市民今天走上街頭，要求總統尹錫悅正式道歉、南韓行政安全部長免職、設立獨立機構查明真相。

追悼梨泰院事故的遊行隊伍今早11時從綠莎坪站外、鄰近梨泰院的公共焚香所出發，沿經龍山總統辦公室、首爾車站，一路走向首爾市廳，在此對政府及首爾市府大聲疾呼失去心愛兒女的傷痛與訴求。

罹難者家屬團體原定在光化門廣場設立臨時焚香所供市民弔唁，但首爾市府方以「不符合光化門開放廣場的原則」，擔心影響一般市民安全使用休憩空間為由駁回申請，引發罹難者家屬不滿，最終今天下午在市廳前廣場「突襲」設置臨時焚香所，與前往制止的警方及市府公務員發生衝突。

隊伍在下午1時多抵達首爾市廳前廣場，警方對在此搭設帳棚、設置臨時焚香所的遊行民眾廣播警告，稱「在不屬於申請範圍內的市廳廣場進行集會屬違法行為」，但主辦方號召現場參與遊行民眾聚集成人牆，阻擋警方接近，警方駐守於光化門附近的3000多名警力也轉移至市廳一帶。

據主辦方說法，一名家屬在與警察推擠中昏倒，但目前尚未傳出其他受傷意外。在臨時焚香所大致搭建完成後，遊行隊伍也依序在市廳前道路上席地而坐，邀請家屬代表及到場的各在野黨代表發言，這時現場已聚集約2萬人。

「去年10月29日，在梨泰院看不到政府的蹤影，在將近百日的今天，對我們這些遺屬來說，仍舊看不見政府」，遺屬代表李忠哲（譯音）疾呼，要求南韓總統尹錫悅正式道歉，將行政安全部長李祥敏予以免職，要求為設立查明真相的獨立機構訂定特別法。

梨泰院事故發生後，南韓警方設立專責部門調查，但1月13日公布的調查結果，起訴時任首爾龍山警署署長李林宰、首爾龍山區廳長朴熙英，以及首爾地方警察廳長等17名公務人員，但家屬認為報告並未追究上級官員，無異於「斷尾求生」。

南韓檢方仍在進行追加調查，不排除可能對李祥敏、國家警察廳長尹熙根的不移送決定要求重啟調查。

沒能走出喪友陰霾、最終選擇結束生命的16歲高中生李宰賢（譯音）的母親上台朗讀寫給心愛兒子的信，她回憶孩子從梨泰院死裡逃生後，話明顯變少、因為無法入睡開始吃安眠藥，有一天突然對母親說：「活下來讓我感到很愧疚，想衝出去讓車撞或用任何方法尋死，但因為害怕卻無法實踐的我也好討厭。」

她強忍淚水，表示會與其他罹難者家屬一起努力，將孩子們所受的冤屈昭告世人，「在媽媽也前往那個世界之前，你一定要好好吃飯、好好睡覺」，「宰賢啊，我的孩子，我愛你」。

來到現場的共同民主黨、正義黨等在野黨代表也表達對家屬的支持，承諾將盡力推動訂定特別法、彈劾李祥敏等，要求現任政府真正負起責任。

南韓警方出動大量警力包圍遊行隊伍，試圖阻止罹難者家屬在首爾市廳前廣場設置臨時焚香...
南韓警方出動大量警力包圍遊行隊伍，試圖阻止罹難者家屬在首爾市廳前廣場設置臨時焚香所。（中央社）
梨泰院事故罹難者家屬4日在市廳前廣場「突襲」設置臨時焚香所。（中央社）
梨泰院事故罹難者家屬4日在市廳前廣場「突襲」設置臨時焚香所。（中央社）

梨泰院 遊行 警察 南韓

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