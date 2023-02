我知道你讓記者寫文章 土耳其內政部長要美國大使把髒手拿開

「中東之眼」(Middle East Eye)新聞網站3日報導,土耳其內政部 長索伊盧(Suleyman Soylu)公開痛罵美國大使佛萊克(Jeffry Flake),還要他把「髒手從土耳其拿開」。

此前新聞指出,歐洲部分國家最近出現燃燒古蘭經的抗議活動後,美國連同8個歐洲國家不是暫時關閉了駐土耳其的大使館 與領事館,就是發布旅遊警訊。土國官員則說,這些動作是試圖把土耳其描繪成不穩定的國家。

索伊盧本身是美國的狂熱批評者,也把2016年軍事政變未遂事件歸咎於華府。雖然美國的伊斯坦堡領事館地處遠離市中心的地方,不易受到攻擊而持續開放,但美方日前向美國公民 發布旅遊警訊,提醒土耳其發生攻擊的風險增加後,索伊盧就一直在猛烈抨擊美國。

根據報導,索伊盧在安塔利亞(Antalya)的一場部長級活動發表講話時提到了佛萊克大使,宣稱「每一位抵達土耳其的美國大使都急於了解如何讓土耳其可能發生政變,我在這裡對美國大使說,我知道你讓記者寫文章,把你的髒手從土耳其拿開。我說得很清楚了,我很清楚你想要怎麼在土耳其製造衝突,把你那張笑嘻嘻的臉龐從土耳其移開」。

據報導,索伊盧繼續指控美國駐歐洲的各使館聚集在一起試圖控制歐洲大陸,還說感謝土耳其總統惡多安,讓美國在土耳其的努力未能奏效。

“I'm being very clear. I very well know how you would like to create strife in Turkey. Take your grinning face off from Turkey” - Suleyman Soylu, Turkey's interior minister https://t.co/KvAhMNp8g5

Turkish Interior Minister Suleyman Soylu whose job is to protect embassies and diplomats in #Turkey directly and publicly targeted US ambassador Jeffry L. Flake today, told him to "get his filthy hands off Turkey" and accused him of plotting and trying to stir up chaos in Turkey. pic.twitter.com/b8H876QVqU