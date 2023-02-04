瑞典、芬蘭入北約 美國會用軍售逼土耳其點頭

美國國會跨黨派參議員2日表示，土耳其必須批准瑞典 和芬蘭加入北約 組織（NATO），國會才同意對土國出售價值200億美元F-16戰鬥機。

路透報導，在俄羅斯去年入侵烏克蘭後，瑞典和芬蘭即申請加入北約，不意遭到土耳其反對，瑞、芬兩國至今一直設法爭取土國支持。

土國提出一些要求，特別是芬蘭和瑞典必須比較強硬對待庫德工人黨（PKK）和一群被土國指為策動2016年流產政變的人士。土國和歐盟都將庫德工人黨視為恐怖主義團體。

土、瑞、芬這三國去年6月在西班牙馬德里就解決辦法達成了協議，但土國上月中止談判，因為一名丹麥極右派政治人物在瑞典斯德哥爾摩公然焚燒古蘭經。

上月29日，共和與民主兩黨籍參議員在發送給美國總統拜登的信函中寫道，瑞典和芬蘭已「全力和真誠」地設法符合土耳其提出的加入北約條件，不過土國仍表示瑞典必須再努力。信中說：「一旦土耳其批准瑞典和芬蘭加入北約的議定書，國會就可考慮同意出售F-16戰鬥機。但若不然，這筆軍售能否實現就值得懷疑。」

這是美國國會首次明白而直接地將對土軍售和瑞、芬二國的北約入會問題掛鉤，但拜登政府一再表示支持這筆軍售，不願將兩者混為一談。

另一方面，自俄羅斯入侵烏克蘭後，歐盟就針對俄羅斯實施制裁，包括去年12月起禁運俄國 海運原油。歐盟計畫5日起，將俄國油價限制措施範圍擴大至石油產品，包括柴油跟航空燃油；但專家2日表示，迄今對俄國原油實施的制裁「完全失敗」，新的限制措施也可能被證明形同虛設。

Sankey Research能源分析師桑基（Paul Sankey）向CNBC表示，俄國石油供應並未真正中斷，「他們的出口一直維持在高檔」。他說：「我從可靠消息人士那聽說，沙烏地阿拉伯一直在四處打聽，俄國石油怎麼還在流動。這引發了對制裁的質疑，因為它似乎沒有作用。」