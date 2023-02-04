我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／網傳「中國間諜氣球遭擊落」 五角大廈未證實

偵察氣球可追溯至法國大革命 5原因各國迄今愛用

歐盟准許昆蟲食品 卡達重申禁令「不符清真規定」

編譯中心／綜合3日電
歐盟上月批准使用小粉蟲的幼蟲和一種蟋蟀製品來製造食品；圖為泰國曼谷餐廳去年推出的「蟋蟀漢堡」。（Getty Images）
歐盟上月批准使用小粉蟲的幼蟲和一種蟋蟀製品來製造食品；圖為泰國曼谷餐廳去年推出的「蟋蟀漢堡」。（Getty Images）

歐盟為許可食品添加新的昆蟲原料後，中東國家卡達重申不得食用昆蟲的伊斯蘭教禁令。

中央社引述法新社報導，卡達衛生2日昨晚發表聲明說，昆蟲製品不符合「清真食物製成技術上的教法規定」。聲明中還說，波斯灣合作理事會（Gulf Cooperation Council）法規「以及主管當局的宗教意見」都禁止「食用昆蟲或萃取自昆蟲的蛋白質與補充品」。

卡達當局表示，作此宣布之前，「有些國家決定，批准使用昆蟲成分製成食品」。卡達並未指明是哪些國家，但歐盟執行委員會（European Commission）上個月批准使用小粉蟲（lesser mealworm）的幼蟲和一種蟋蟀製品來製造食品。小粉蟲屬甲蟲類。

世界各地早已有些群體將昆蟲當做蛋白質來源，直到尋找肉類等會使溫室氣體增加相關食品的替代品壓力增大後，食用昆蟲才得以擴大普及化。

歐盟目前已批准4種昆蟲可用作「新穎食品」，不過所有內含昆蟲成分的食品都必須標示清楚。

有學者指出，伊斯蘭教法對昆蟲可否食用並無明確規定。不少人認為，蝗蟲是合法清真食物，因為可蘭經（Koran）提及這種昆蟲。但許多伊斯蘭律法學者反對食用其他昆蟲，理由在於不清潔。

歐盟 蛋白質

上一則

巴西原住民危機 聯合國批官方做得不夠

下一則

義大利婚禮旅遊復甦 去年賺6.5億 美國人占29.2%

延伸閱讀

歐警告ChatGPT風險 義禁聊天機器人Replika用個資

歐警告ChatGPT風險 義禁聊天機器人Replika用個資
美前大使談烏盼迅速加入歐盟：恐跟布魯塞爾時間表衝突

美前大使談烏盼迅速加入歐盟：恐跟布魯塞爾時間表衝突
專家：歐盟俄油禁令完全失敗 5日起的新制裁也將無效

專家：歐盟俄油禁令完全失敗 5日起的新制裁也將無效
烏估俄2.24大進攻 歐盟官員聚基輔力挺

烏估俄2.24大進攻 歐盟官員聚基輔力挺

熱門新聞

以色列的本古里安機場日前發生一對持比利時護照的夫妻打算離境，但當他們發現自己沒有為小孩買機票時，竟把嬰兒直接留在報到櫃台，隨即遭到警方拘留。(影片截圖)

小孩沒買票就不要了？爸媽把嬰兒留報到櫃台 衝去登機

2023-02-02 13:03
印度塔新航空發生義大利籍女子在機上脫衣鬧事。（路透）

「堅持要換位到商務艙」義女子脫衣半裸大鬧印度航班

2023-01-31 03:20
英國一名男子搭乘末班列車時，突然聽到後方傳來奇怪的呻吟聲，發現一對男女正在上演活春宮。 (擷自推特)

乾柴烈火？目睹火車裡大膽上演活春宮 英男瞠目結舌

2023-02-02 15:23
查理(左)與卡蜜拉今年還有加冕大典這件重要的事待辦。(路透資料照)

該不該邀哈利、梅根去查理加冕禮？英民眾反應好意外

2023-01-29 15:08
小室圭(中)和真子公主(左二)2021年11月在東京羽田機場搭機前往紐約。(路透)

日媒：小室圭及真子夫婦 無法融入美國日僑社群

2023-02-02 09:37
南韓空軍主力戰機KF-16。（美聯社）

這下尷尬了 防長奧斯丁訪南韓 KF-16戰機誤射誘彈「送行」

2023-02-01 08:51

超人氣

更多 >
為何21世紀還用骨董間諜氣球情蒐美？專家曝中國背後目的

為何21世紀還用骨董間諜氣球情蒐美？專家曝中國背後目的
原定今晚出發 氣球搗亂…布林肯：現在不會訪中

原定今晚出發 氣球搗亂…布林肯：現在不會訪中
「流浪氣球」誤入美領空 北京表示遺憾：是民用飛艇

「流浪氣球」誤入美領空 北京表示遺憾：是民用飛艇
威州華男獄中買兇 密謀2度殺害岳父母

威州華男獄中買兇 密謀2度殺害岳父母
狂野夏季 399元機票飛到飽…國際國內航線都有

狂野夏季 399元機票飛到飽…國際國內航線都有